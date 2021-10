Neue Kritik an Amazon-Eigenmarken: Spionieren & kopieren?

Im April 2020 spricht Jeff Bezos, damals noch CEO des Amazon-Konzerns, vor dem US-Kongress. Unter Eid erklärt er, Amazon verbiete es seinen Angestellten, Daten von Drittverkäufern abzugreifen und für die Entwicklung eigener Amazon-Produktlinien zu verwenden. Der Konzern bevorzuge anhand solcher Daten auch nicht seine eigenen Artikel bei der Produktsuche, hatte ein anderer Amazon-Mitarbeiter ein Jahr zuvor ausgesagt. Amazon ist demnach also nicht nur Anbieter eines Marktplatzes, sondern gleichzeitig dort auch ein fairer Mitbewerber mit eigenen Produkten.

Tausende Seiten belastender interner Dokumente

All dem widersprechen tausende Seiten interner Unterlagen, ausgewertet von der Nachrichtenagentur Reuters. Neuer Wind in die Segel der wohl schärfsten einflussreichen Kritikerin großer Internetkonzerne, US-Senatorin Elizabeth Warren: "Sie zu zerschlagen ist längst überfällig", twittert die Politikerin am Donnerstag, nachdem Reuters seinen Bericht veröffentlicht hatte.