Krise bei Big Tech: Amazon beginnt mit Entlassungen

Der Handelsriese Amazon hat Berichte bestätigt, dass das Unternehmen Stellen streichen wird. Aus einem Statement, das mehreren US-Medien vorliegt, geht hervor, dass Amazon Mitarbeiter entlassen werde, um die Kosten zu kontrollieren. Um wie viele Angestellte es geht, ist nicht klar - zuvor hatte die New York Times mit Verweis auf Insider berichtet, dass rund 10.000 Menschen betroffen sein könnten.

Das kommt nicht überraschend - seit Tagen berichten US-Medien über die drohenden Kürzungen. Zudem hatte Amazon Chef Andy Jassy bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen Ende Oktober angekündigt, den “Gürtel enger zu schnallen” und Neueinstellungen in einigen Geschäftsbereichen zu pausieren.

Nur der Anfang?

Vor allem spüre der Konzern die Kaufzurückhaltung bei den Kunden - trotz des anstehenden Weihnachtsgeschäfts, das gemeinhin als das stärkste im Jahr gilt. Das Timing sei schon “ungewöhnlich” sagte CNBC Wirtschaftsjournalist Jon Fortt vor einigen Tagen. „Das passiert genau vor den wichtigsten Wochen des Jahres", so Fortt, "die Sparmaßnahmen reichen ins Jahr 2023, kann sein, dass es nicht das Ende, sondern erst der Anfang ist."

Das Wachstum ist abgeflaut

Zumindest scheint es, als sei man mittendrin in einer größeren Krise der Tech-Firmen. Auch Facebook-Mutter Meta, der Fahrdienst-Service Lyft und nicht zuletzt Twitter haben allesamt tausende Menschen entlassen. “Viele dieser Unternehmen hatten sich in der Pandemie auf Wachstum eingestellt und erwarteten, dass diese Wachstumsraten anhalten würden“, so Analyst Brian Yarbrough bei National Public Radio (NPR) . Die Gründe seien vielfältig und auch ähnlich. „Ich denke, diese Unternehmen erkennen jetzt, dass sie während COVID wahrscheinlich zu viele Leute eingestellt haben, und deshalb müssen sie ihre Belegschaft reduzieren”, so Yarbrough.

"Katerstimmung" im Silicon Valley: 20.000 Jobs gestrichen

Steigende Kosten, ein schwaches Werbegeschäft und Angst vor einer Rezession - alles Gründe, warum die Tech-Firmen auf die Bremse treten und eher sparen - oder sich auf bestimmte Ziele fokussieren. Tech-Expertin Lise Buyer bezeichnete dies bei Fox News bereits als Katerstimmung nach zwei “Partyjahren”.

Im sogenannten Silicon Valley wurden allein in der vergangenen Woche rund 20.000 Jobs gestrichen - weltweit waren es im Gesamtjahr 2022 sogar noch mehr: die App TrueUp, die Kündigungen im Bereich Tech zählt, kommt auf rund 186.000 Kündigungen weltweit. Durch Amazon kommen wohl nun noch einige dazu.