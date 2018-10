Kriminelle kopieren Accounts bei Instagram

Die Masche ist nicht wirklich neu, sie war bislang aber eher bei Facebook angewandt worden. Nun sind offenbar auch Instagram-Nutzer betroffen. BR24 sind mehrere Fälle bekannt, in denen Kriminelle die Profilbilder kopieren und unter fast gleichen Namen in neuen Accounts anlegen. Oft wird einfach ein Buchstabe hinzugefügt. So wurde zum Beispiel aus "herzhochvier" der Account "herzhochvierr".

Freundschaft nochmal bestätigen

In einem zweiten Schritt besuchen die Betrüger wieder das Original-Profil und durchforsten dort die Namens-Liste; die gefundenen Bekanntschaften des Opfers erhalten eine neuerliche Freundschaftsanfrage. Ein Großteil nimmt diese Anfragen an, denn man kennt sich ja. Wie bei Facebook wird im nächsten Schritt nun versucht, die Freunde abzuzocken.

Alter Trick mit der Handy-Nummer jetzt bei Instagram

Das bargeldlose Zahlen im Netz ist eine praktische Sache, aber auch ein Einfallstor für Cyberkriminelle.