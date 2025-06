Krieg zwischen Israel und Iran: Wie erkenne ich Fake-Videos?

Im Krieg zwischen Israel und dem Iran verbreiten sich Videos des Geschehens auch auf sozialen Medien.

Neben echten Aufnahmen finden sich allerdings aus dem Kontext gerissene Videos oder KI-generierte Videos.

Einfache Strategien und Werkzeuge helfen Ihnen dabei, Fakes zu erkennen.

Israel hat in der Nacht zum Freitag, den 13. Juni, einen großangelegten Luftangriff auf den Iran gestartet. Ziele waren nach israelischen Angaben Atomanlagen, militärische Einrichtungen und ranghohe Militärs. Der Iran reagierte mit Raketenangriffen, es gibt Tote auf beiden Seiten.

Wie häufig in unübersichtlichen Kriegssituationen verbreiten sich auf sozialen Netzwerken Bilder und Videos der Angriffe und ihrer Folgen. Ein Teil der Videos ist echt - andere wiederum sind aus dem Kontext gerissen oder mit künstlicher Intelligenz (KI) generiert. Der #Faktenfuchs erklärt anhand von drei Beispielen, was Ihnen in solchen Lagen dabei hilft, echte Bilder von Fakes zu unterscheiden.

KI-generierter Influencer vor Kriegstrümmern

Auf der Videoplattform TikTok kursieren derzeit Videos, die vermeintlich verheerende Zerstörungen in Israel zeigen sollen. Es stimmt, dass iranische Raketen an mehreren Orten in Israel einschlugen, Gebäude beschädigten oder zerstörten und Menschen töteten. Gleichzeitig verbreiten sich allerdings Videos, die mit künstlicher Intelligenz generiert wurden.

Ein Video beispielsweise zeigt einen KI-generierten Mann, der sich mit einem Selfiestick selbst filmt. Hinter ihm liegen Trümmer von Gebäuden und kaputte Autos, es raucht und brennt. Er trägt ein Hawaii-Hemd, um seinen Hals trägt er ein Band, an dem ein "Besucherausweis" hängt.

Das Video wirkt auf den ersten Blick realistisch. Die Programme, mit denen Nutzer künstliche Videos mithilfe einer Texteingabe selbst generieren können, verbessern sich stetig. Die neuesten KI-Videos sind immer schwieriger auf den ersten Blick zu entlarven. Fehler wie zum Beispiel Körperteile, die mit der Umgebung verschmelzen, kommen immer seltener vor.

Noch wichtiger wird daher bei der Erkennung von KI-Fakes schlichte Logik: Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Influencer in sauberer Strandkleidung freudestrahlend in einer Szenerie steht, in der offensichtlich erst kurze Zeit vorher Bomben oder Raketen eingeschlagen sind? Würde er nicht nach Schutz suchen? Kurzes Innehalten und Nachdenken führt im Falle dieses Videos rasch zu berechtigten Zweifeln an der Authentizität des Videos.

Auf den zweiten Blick fallen weitere Unstimmigkeiten auf: Auf dem "Besucherausweis" des Influencers ist ein Rechtschreibfehler, statt "visitor pass" steht dort "visitor pas". Am auffälligsten aber sind die Untertitel des Videos. Sie zeigen Buchstabenabfolgen, die nur vage an das erinnern, was der Influencer sagt. KI-Modelle haben nach wie vor große Probleme damit, Texte in Videos akkurat zu erzeugen.