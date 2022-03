Kommt Google Street View wieder nach Deutschland?

Für manche Beobachter war es "German Angst" in seiner Reinform: In keinem anderen Land der Welt gab es so viele Einsprüche gegen die Bilder, in keinem anderen Land musste Google so viele Bilder zensieren und in keinem anderen Land gab es solch große Kampagnen gegen den Google-Dienst. Das Verhältnis zwischen Google Streetview und dem datenschutzsensiblen Deutschland war bislang nicht gerade von inniger Zuneigung geprägt.

Deutschland und Google Streetview im Clinch

Im April 2011 gab der Konzern bekannt, die Bilder in Deutschland nicht mehr zu aktualisieren und auch langfristig keinerlei Pläne mehr zu haben, neue Aufnahmen in Deutschland zu erstellen und zu veröffentlichen. Zu genervt schien Google von den deutschen Datenschutzbedenken. Besitzer und Besitzerinnen von Wohneigentum und Grundstücken können vor der Veröffentlichung der gemachten Fotos einen Einspruch einlegen. Im Gegensatz zu anderen Ländern löste das hierzulande eine Welle an verpixelten Häusern aus.

Mehr als ein Jahrzehnt ist das jetzt her. Rund um den Globus ist Streetview etabliert und möglicherweise hat das auch dazu geführt, dass die Deutschen etwas gelassener auf das Thema Street View schauen. Mittlerweile gibt es sogar Gerüchte, Google Street View würde erneut Straßen fotografieren. Ist langsam Zeit für ein Comeback? In letzter Zeit gab es einige Hinweise darauf.

Erstens: Die Streetview-Autos fahren wieder in Deutschland

Google hat bekannt gegeben, dass man bis einschließlich März 2022 in allen Bundesländern unterwegs sein wird. Jedoch wird vom Unternehmen betont, dass die Fahrzeuge zwar unterwegs sind und Bilder machen, allerdings sollen die Aufnahmen nicht veröffentlicht werden. Stattdessen würden die Bilder von den Algorithmen ausgewertet, um Daten für viele andere Dienste zu sammeln. So gehe es dabei um den Abgleich von Straßennamen, Hausnummern, Adressen, die Erfassung von Straßenbauten, Verkehrsschildern, Fußwegen und vielem mehr.

Was trotzdem auffällt: Die Streetview-Fahrzeuge sind im ganzen Land bis einschließlich März unterwegs. In Hamburg jedoch bis August 2022. Das ist bedeutend länger und wäre ein Indiz dafür, dass die Aufnahmen der Hansestadt eventuell als Testballon dienen und dort neue Aufnahmen für den Service aufgenommen werden. Der Zeitraum bis August 2022 deckt aus Wettersicht die gesamte schöne Jahreszeit ab. Außerdem ist der Hauptsitz von Google Deutschland in Hamburg und das Unternehmen pflegt beste Beziehungen zur Stadt. Die Hansestadt wäre also auch deswegen als Test-Umgebung naheliegend.

Zweitens: Das Streetview-Jubiläum

Im Mai 2022 feiert Google Maps Streetview 15-jähriges Jubiläum. Zeitlich würde es auch in dieser Hinsicht sehr gut passen, die neuer Aufnahme anzukündigen.

Drittens: Googles Streben nach Aktualität

Die Streetview-Aufnahmen in Deutschland sind mittlerweile zwölf Jahre alt. Das ist eine sehr lange Zeit. Google selbst hat sehr hohe Qualitätsansprüche - nicht ohne Grund fahren die Autos schon seit mehreren Jahren wieder durchs Land, um Metadaten zu aktualisieren, die für den Service Google Maps benötigt werden. Doch für Navigationshilfen, Live View und andere AR-Produkte wird nun auch aktuelles Bildmaterial relevant. Und genau das hat Google (noch) nicht. Ein Schritt in diese Richtung wäre durchaus denkbar. Das könnte dann entweder heißen: Bilder aktualisieren oder Deutschland komplett raus lassen.

Viertens: Ein Umdenken?

Es ist gut möglich, dass viele Deutsche heute entspannter mit dem Thema Google Street View umgehen. Darauf könnte auch die Entwicklung in unserem Nachbarland hinweisen. Während des Aufschreis in 2011 hatte Google neben Deutschland auch die Fahrten in Österreich abgesagt. Im Nachbarland ist Streetview aber bereits seit Sommer 2018 wieder vertreten - und diesmal gab es keinen medialen oder gesellschaftlichen Aufschrei. Es bleibt also abzuwarten, was in den nächsten Monaten noch passiert.