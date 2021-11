Koalitionsvertrag: Das plant die Ampel in Sachen Digital-Politik

226 mal, so oft findet sich im Koalitionsvertrag aus SPD, Grüne und FDP das Wort "digital". Bei insgesamt 177 Seite ist das eine durchaus bemerkenswerte Quote und eine, die offenbar nicht nur Fassade ist. Die Ampel-Koalition legt in ihrem Papier einen deutlichen Fokus auf die Digitalisierung. Sie soll letztlich das Vehikel sein, mit dem die Koalitionäre ihrer Vision eines modernen Staates näher kommen. Zu diesem "digitalen Aufbruch" gehört vor allem schnelles Internet, bessere Bedingungen für Start-ups, eine digitale Verwaltung und die Förderung von Schlüsseltechnologien und offener Standards.

Wir blicken auf die Schwerpunkte rot-grün-gelber Digitalpolitik.

Digitale Verwaltung

"Wir werden sie konsequent aus der Nutzungsperspektive heraus denken", heißt es am Anfang des Abschnitts des "Verwaltungsmodernisierung". Das hört sich ein wenig an nach Software-Entwicklung und Start-up-Kultur und tatsächlich: Geht es nach den Ampel-Koalitionären soll die Verwaltung sehr viel digitaler werden.

So soll beispielsweise ein zentrales Digitalbudget geben und Gesetze eine "Digitalisierungscheck" unterzogen werden. Ein neues Gesetzgebungsportal soll zudem Transparenz schaffen über die Vorhaben der Regierung, möglicherweise sogar mit Kommentarfunktion. Außerdem will die Ampel das Online-Zugangsgesetz weiterentwickeln, wonach Bürger per Internet Verwaltungsdienstleistungen nutzen können.

Wichtig: Für öffentliche IT-Projekte sollen offene Standards festgeschrieben, Entwicklungsaufträge "in der Regel" als Open-Source-Projekte beauftragt werden. Hier setzt die Ampel die Forderung "Public Money, Public Code" um, die Netzaktivisten seit vielen Jahren erheben.

Datenpolitik

"Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts" heißt es gerne. Doch das ist nicht richtig. Denn anders als Öltropfen können Daten mehrmals verwendet werden und auch gleichzeitig. Die Ampel-Koalition scheint das erkannt zu haben und möchte es den Bürgern ermöglichen, Daten leichter zu nutzen, deren Erhebung von Steuergeld bezahlt worden ist. Umgekehrt sollen Gebietskörperschaften Zugang zu Daten von Unternehmen erhalten, wenn diese notwendig sind, um Aufgaben der Daseinsvorsorge zu erfüllen.

Datenschutz und Privatsphäre

Zum Datenschutz wiederum findet sich wenig Konkretes in dem Papier, welches diesbezüglich vor allem die Datenschutzgrundvordung lobt, die seit 2018 in der EU gilt. Allerdings wird die Koalition recht deutlich, wenn es um die Privatsphäre der Bürger geht. So soll beispielsweise ein Recht auf Verschlüsselung eingeführt werden und auch der Staat soll mittels verschlüsselter Kommunikation für Bürger erreichbar sein. Private Kommunikation soll hingegen nicht gescannt werden. Zudem sprechen sich die Koalitionäre gegen eine Klarnamenspflicht im Netz aus.

Verbraucherschutz

"Ersatzteile und Softwareupdates für IT-Geräte müssen für die übliche Nutzungsdauer verpflichtend verfügbar sein", heißt es vonseiten der Ampel-Koalition. Das ist eine Forderung, die beispielsweise der Chaos Computer Club immer wieder erhoben hatte. Zudem möchte die neue Regierung das Recht auf Interoperabilität stärken, was beispielsweise bedeuten könnte, dass man seine Daten leichter von einem Internetdienst zu einem anderen umziehen kann.

Nicht zuletzt plant die Ampel-Koalition ein Gesetz gegen digitale Gewalt und möchte diesbezüglich Rechtslücken schließen. Anzeigen sollen elektronisch übermittelt werden können.

Ampel hört auf Vorschläge von Hacker-Experten

Vor allem bei Netzaktivisten sorgt der Koalitionsvertrag für große Zustimmung. Die Seite Netzpolitik.org sieht "viele gute und spannende Versprechungen", es komme nun aber auf die Umsetzung an. Und Mitglieder des Chaos Computer Clubs weisen auf die großen Ähnlichkeiten hin, welche das Ampel-Papier einer "Formulierungshilfe" der Hackervereinigung hat.

