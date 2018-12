Kinderfotos im Netz: Von Pädophilen geklaut und missbraucht

Von der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt landen Alltagsbilder in Foto-Blogs von Männern, die sexuelle Fantasien mit Kindern haben. Dort werden sie abscheulich kommentiert. In Chats beliebter Online-Spiele wie "Clash of Clans" bahnen Erwachsene ungehindert sexuelle Kontakte mit Zehnjährigen an.

Kinder und Jugendliche sind im Internet immer häufiger solcher sexualisierten Gewalt ausgesetzt, ohne dass Industrie und Politik dagegen vorgehen. Der Missbrauchsbeauftrage der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, zeigt sich frustriert: "Kinder- und Jugendschutz findet derzeit im Internet nicht statt." Gesetzliche Regelungen, die für mehr Schutz sorgen könnten, stammten aus dem Jahr 2003 und seien "der tatsächlichen Entwicklung Jahrzehnte hinterher".

Neue Generation von Missbrauchsfällen im Internet

Es scheint, als habe der große Aufschrei über massive Missbrauchsfälle vor acht Jahren an Canisius-Kolleg, Odenwaldschule und anderen Einrichtungen nichts bewirkt. Aktuell entsteht in der digitalen Welt die nächste Generation Betroffener.

Medienkompetenz: Eltern müssen hinsehen und verstehen

Psychologin Julia von Weiler vom Verein "Innocence in Danger" und ihre Kollegen wollen insbesondere Eltern dafür sensibilisieren, genauer hinzuschauen. Sie müssten verstehen, wo ihre Kinder im Internet unterwegs seien und wer ihnen dort begegnen könne. Doch oft fehle Eltern die Medienkompetenz. Eine fatale Entwicklung, vor der Experten warnen. Stattdessen posten viele Eltern selbst Fotos ihrer Kinder in sozialen Medien und bieten damit pädosexuellen Tätern ungewollt Bildernachschub.

Games-Branche aus Netzwerkdurchsetzungsgesetz gestrichen

Ein Beispiel für das Wegsehen von Industrie und Politik ist das Zustandekommen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG). Das hatte der damalige Justizminister Heiko Maas (SPD) in der vergangenen Legislatur-Periode auf den Weg gebracht, um Betreiber sozialer Netzwerke wie Facebook und Twitter zu einem aktiveren Vorgehen gegen hetzerische Aussagen zu bringen.

Nach dem Referentenentwurf dieses Gesetzes sollten auch Anbieter vieler Online-Spiele dazu gehören. "Das hätte dazu führen können, dass in den Chats geschulte Moderatoren eingesetzt werden, die auch stärker gegen sexuelle Anmache hätten vorgehen müssen", sagt der renommierte Cyberkriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger. Mit einem Jahresumsatz von zuletzt 3,3 Milliarden Euro verfügt die Games-Branche eigentlich auch über die finanziellen Mittel, sollte man meinen. Doch die Lobby der Onlinespiele-Betreiber machte Druck, so dass die Branche schließlich aus dem Gesetz ausgenommen wurde. "Cybergrooming (also die Anbahnung sexueller Online-Kontakte von Erwachsenen mit Kindern, Anm. d. Red.) spielt im Gaming nicht so eine starke Rolle", argumentiert Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbandes.

Dieser Aussage widersprechen zahlreiche Experten, unter anderem der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung: "Es ist ein Riesenproblem, und es ist ein völlig unterschätztes Problem", warnt Johannes-Wilhelm Rörig.

Politik bleibt passiv

Die Große Koalition aus CDU/CSU und SPD hat im Koalitionsvertrag zwar angekündigt, pädokriminelle Täter, die im Netz aktiv sind, konsequent zu verfolgen. Doch getan wird dafür bislang nach Ansicht vieler Experten nichts.

