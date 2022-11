Killer’s Security: Zombies, Musk und Abmahnanwälte

Ein Cyberangriff aufs europäische Parlament hat stattgefunden – am Mittwoch - war aber nicht wirklich dramatisch, ein dDoS-Angriff, eine distributed Denial of Service Attacke. Da surfen jede Menge PCs und Handys eine Web-Site an, stellen alle auf einmal Anfragen – blöde noch dazu – sodass die Site schließlich verwirrt und gestresst zusammenbricht. Der Angriff hat sich ereignet, kurz nachdem das Parlament in einer Resolution Russland als staatlichen Terrorismus-Unterstützer verurteilt hat. Die russlandfreundliche Hacktivistengruppe Killnet hat sich wohl zu dem Angriff bekannt. Die ist für sowas zuständig, soll auch für die dDoS-Attacken beim European Song Contest dieses Jahr, im Mai, verantwortlich gewesen sein.

Muss man sich übrigens nicht so vorstellen, als säßen da Paramilitärs am PC und klickten sich die Finger wund. Vielmehr kommen bei dDoS-Attacken meist Zombies zum Einsatz, mit Schad-Software infizierte Rechner, die von den Angreifern in Kompagnie- oder Battalionsstärke kommandiert werden, meist ohne dass die Besitzer der Rechner was davon merken. – Muss man aussperren, das digitale Ungeziefer, keine unnötigen Löcher in die Firewall reißen, regelmäßig Software-Lücken stopfen und ein Anti-Viren-Programm nach dem Rechten sehen lassen.

Entlassungwelle im Maschinenraum des Cyberspace

Der reichste Mann der Welt hat mal wieder einiges zusammengezwitschert diese Woche. Im Ergebnis sollen von den 7.500 Beschäftigten, die Twitter hatte, als Musk das Ruder übernommen hat, noch 2000 übrig sein. Das hat ein entlassener Insider der britischen BBC gesteckt. Und in Berlin haben deutsche Angestellte Kündigungsschutzklagen eingereicht.

Bei Apple kratzen derweil die Zustände bei dessen chinesisch-taiwanesischen Zulieferer Foxconn am ansonsten stets auf Hochglanz polierten Unternehmens-Image. In Zhengzhou werden die meisten iPhones zusammengesteckt und verklebt. Dort waren die Beschäftigten wochenlang eingesperrt – wegen der rigiden chinesischen Corona-Politik. Sie haben protestiert. Und jetzt hat Foxconn eingeräumt, Löhne nicht gezahlt zu. Die prekären Wanderarbeiter sollen ihr Geld erst bekommen, wenn sie das Werk verlassen und heimfahren. Foxconn hat zum ersten Mal 2010 Schlagzeilen gemacht - nach einer Suizidwelle unter den Beschäftigten, die Steve Jobs himself dann life im US-Fernsehen schön gerechnet hat.

Anwälte mahnen ab und wollen kassieren

Eine schmutzige Abmahnwelle schwappt mal wieder durchs Web: Man kriegt einen Brief, in dem steht, man habe was falsch gemacht und dass das jetzt eine kostenpflichtige Mahnung sei. Empfänger sind Web-Site-Betreiber, die Google-Fonts dynamisch einbinden, also Schriften, damit die Seiten schön ausschauen. Die liegen auf einem Server. Und erst wenn jemand vorbei-surft, schickt Google sie, und zwar gleich an den Browser des Besuchers. Muss Google natürlich wissen, wo der ist, und bekommt deshalb dessen IP-Adresse. Da sollte man aber schon vorher mal fragen, bevor man persönliche Daten von jemandem übern großen Teich schickt. Das meint zumindest das Landgericht München in einem Urteil vom Januar dieses Jahres. Und da versuchen Abmahnanwälte jetzt, Honig draus zu saugen und Geld damit zu machen.

Juristisch ist es schwierig. Das Münchner Urteil vom Januar ist hochumstritten. Technisch hingegen ist es einfach: Man kann die Google-Schriften auch erst herunterladen und dann damit Seiten bauen. Dann kriegt Google keine IP-Adressen, und die Anwälte kriegen kein Geld.

