Killer’s Security: Zero-Days grassieren

Der Aiwanger hat getwittert. Und Google hat die deutsche Ausgabe von Russia Today auf Youtube gesperrt, einen Propaganda-Kanal vom Putin. - Deutsche Politik im Cyberspace in der Woche nach der Wahl.

Zero-Days grassieren

Ist ungemütlich dort – im Cyberspace – wegen des digitalen Ungeziefers. Das will auf fremde Rechner, kann aber nicht, wenn die sicherheitstechnisch in Schuss sind. Es sei denn, Kriminelle oder Geheimdienste haben was zur Hand, wogegen man nix tun kann: Zero Days oder Zero-Day-Exploits, Schad-Software, die Schadsoftware durch Sicherheitslücken schleust, bevor die mit einem Software-Flicken gestopft werden können. Das ist so in etwa das Gefährlichste, was es gibt in der Computerei - und das Wertvollste: Wer mal einen Zero-Day-Exploit geschrieben hat, der hat ausgesorgt. Der muss nie mehr arbeiten. Mindestens 66 Exemplare nun haben IT-Sicherheitsfirmen dieses Jahr im aktiven Einsatz entdeckt – doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. Das schreibt Heise.

Browser-Updates

Exploits gibt’s auch für Sicherheitsprobleme von Google’s Browser Chrome und Microsoft’s Edge – sind aber keine Zero-Day-Exploits mehr, weil es seit dieser Woche Software-Flicken gibt. Muss man unbedingt installieren.

Router im Visier der Hacker

Und noch die obligatorischen Home-Router-Lücken, die diese Woche bekannt geworden sind: zwei Modelle von der Firma D-Link sind betroffen. D-Link hat bereits Firmware-Updates ins Netz gestellt. Für Router interessieren sich aktuell Hacker jedweder Couleur, schwarze und weiße. Da muss man sein Equipment immer auf dem aktuellen Sicherheitsstand haben, also die Software-Patches, die geschrieben werden, nachdem ein weißer Hacker was gefunden hat, installieren, bevor ein schwarzer Hacker das auch findet.

Der digitale Lappen ist weg

Der Führerschein auf’m Handy – eine wirklich praktische Sache – hat’s letzte Woche gegeben – in Apple’s Appstore und Google Play. Diese Woche schon nicht mehr. Der Chaos Computer Club hat rumgemäkelt, dass das Konzept unsicher sei. Und das ist es wohl wirklich. Die Firma Digital Enabling, die sich den digitalen Führerschein im Auftrag der Bundesregierung ausgedacht hat, hat ihn jetzt erst einmal wieder disablet. In ein paar Wochen soll es neue Apps geben.

Und noch’n Programm-Tipp:

"Der einfache Anonymizer ist so ein Proxy, der meine Anfragen erst einmal entgegennimmt und dann in meinem Auftrag an die ursprüngliche Web-Site weiterleitet", sagt Professor Georg Carle von der TU München. Hinter einem Anonymizer kann man sich als Surfer quasi verstecken. Oder man nimmt ein ganzes Netz als Proxy, ein virtuelles, ein VPN, oder man geht über TOR ins World Wide Web. Wie man seine Privatsphäre gegen geheimdienstliche, kriminelle und kommerzielle Schnüffler schützt – das ist ein Thema im Computer Magazin am Sonntag, um 16:30 und um 20:30 im Radio auf BR24.

