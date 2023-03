Killer's Security: Zensur macht dumm

Zensur macht dumm

"Ernie", der Chatbot vom chinesischen Baidu-Konzern, ist ein Loser. Kurz nachdem Ernie der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist, ist schon der Aktienkurs des Unternehmens eingebrochen. Denn mittlerweile haben einige Nerds ihn ausprobiert. Wenn man ihn fragt, wie man einen „köstlichen Mandarinfisch süss-sauer“ zubereitet, dann soll ein wirklich klasse Rezept liefern, heißt es. Aber zum Generalsekretär der kommunistischen Partei und Staatspräsidenten Chinas Xi Jinping, da fällt ihm nix ein. Warum? Weil Ernie bloß im chinesischen Internet unterwegs ist. Und das ist zensiert. Und wahrscheinlich bleibt er deshalb dumm, der Ernie.

Bundeskartellamt untersucht Microsoft

So ähnlich ist es ja auch Google’s Bard gegangen. Kaum, dass der das Plappern angefangen hat, ist die Aktie abgestürzt. Bloß Microsoft hat mit ChatGPT einen Erfolg eingefahren. Was dem Unternehmen ansonsten schon lange nicht mehr passiert ist. Aber jetzt ist Microsoft zurück, heimgekehrt in den Kreis der mächtigen Internet-Konzerne Google, Facebook, Amazon und Apple. Die werden alle vom Bundeskartellamt untersucht- Und jetzt will sich das Kartellamt mal Microsoft anschauen – unter ausdrücklichem Hinweis auf den Erfolg des Unternehmens bei der künstlichen Intelligenz.

Cybercrime

Royal Ransomware – königliche Erpresser-Software, so heißt das digitale Ungeziefer, das wahrscheinlich russische Cyberkriminelle ins Münchner Helmholtz-Zentrum für Medizinforschung eingeschleust haben. Erfolgt ist der Angriff vor 14 Tagen. Jetzt hat die Zentralstelle Cybercrime Bayern erste Erkenntnisse publik gemacht. Demnach ist die Gruppe, die die Erpresser-Software einsetzt, auf Einrichtungen des Gesundheitswesens spezialisiert, was sich während der Corona-Pandemie als äußerst lukrativ erwiesen hat.

Heul! Zeter! Brüll!

Und kein Mensch redet mehr vom Metaversum, der digitalen Zweitwelt, die einige Internetkonzerne bauen wollen. Alle reden nur noch von KI. Auch Disney hat jetzt seine Pläne fürs Metaversum gecancelt. Darüber berichtet die US-Publikation The Verge. Ja, wie hätte dazu die legendäre Micky-Maus-Chefredakteurin Erika Fuchs gesagt? Heul, Zeter, Brüll!