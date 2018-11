Killer's Security: Zahlenfresser

Die Bundesregierung ist diese Woche in Klausur gegangen und hat sich dort ein paar Gedanken dazu gemacht, wie’s mit der Digitalisierung hierzulande weitergehen soll. Herausgekommen sind dabei 100 Lehrstühle für künstliche Intelligenz, die eingerichtet werden, und ein Rechtsanspruch auf einen schnellen Internet-Zugang, der ab 2025 gelten soll.

Rechnungstrojaner

Mails mit Anhang. Und angeblich handelt es sich bei diesem Anhang um eine Rechnung. Sowas wird derzeit wieder massenhaft verschickt. Da erschrickt man leicht und macht dann was Dummes. Und genau das wollen die Internet-Gauner, die diese Mails verschicken. Der Anhang besteht aus einem Word-Dokument. Und da ist ein Makro drin, ein kleines Programm. Ein Makro kann natürlich auch nützlich sein. Aber in dem Fall spioniert es aber Passwörter aus.

Dieser Trick, dass Mail mit Makros verschickt werden, die schädlich sind, ist altbekannt. Und deshalb sind bei Word Makros, die als Anhang kommen, standardmäßig deaktiviert. In der aktuellen Mail von den Gaunern wird man nun aufgefordert, auf eine Schaltfläche zu klicken, um die vermeintliche Rechnung anschauen zu können. Und wer das macht, der hat verloren, der aktiviert den Trojaner. Die Internet-Publikation heise.de ist von ihren Lesern auf die derzeit kursierenden Mails aufmerksam gemacht worden, hat sie untersucht und festgestellt, dass viele Anti-Virenprogramme den Trojaner nicht entdecken. Also muss man da schon selber aufpassen.

Die schnellsten Rechner der Welt

Noch was Schönes: eine neue Top500 gibt’s, eine aktualisierte Liste der mächtigsten Supercomputer der Welt. Und da steht zum ersten Mal - immerhin auf Platz 204 - so ein Zahlenfresser, der mit ARM-Prozessoren rechnet, mit Handy-Chips. Er steht in den USA und hat 125.000 Prozessorkerne – im Handy hat man meistens so 8. Auch auf Platz 1 und 2 rangieren zwei US-amerikanische Supercomputer mit je ein, zwei Millionen Prozessorkernen, IBM-Chips. Und dann kommt ein chinesischer mit über 10 Millionen Prozessorkernen. Das ist das Spitzentrio. Der schnellste davon bringt es auf fast 150 PetaFlOPS, 150 Billarden schwere Rechenaufgaben pro Sekunde.

Und was ist mit dem SuperMUC? fragt sich jetzt vielleicht der sachkundige und besorgte Lokalpatriot. Der SuperMUC, der Hochleistungsrechner im Leibnitz-Rechenzentrum in Garching, den gibt’s auf der Liste in drei Teilen – so messen die Supercomputer-Tester halt. Und der schnellste Teil vom SuperMUC, der rangiert auf Platz 8 weltweit, die Nummer 1 in Deutschland. Die beiden anderen Teile vom SuperMUC, die sind auf Platz 64 und 65. Also da kommt schon was zusammen an Rechenleistung in Garching.

