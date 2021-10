Killer’s Security: Weltgipfel gegen Krypto-Trojaner

Ransomware, Erpresser-Software, hat diese Woche Politik und Wirtschaft beschäftigt, digitales Ungeziefer, das Dateien verschlüsselt und dann für deren Freigabe Lösegeld verlangt. Die USA haben dazu eine virtuelle Gipfel-Konferenz veranstaltet. Sie wollen verhindern, dass ransom – Lösegeld - gezahlt werden kann und deshalb entsprechende Transaktionen mit Krypto-Währungen international sanktionieren. Russland war nicht eingeladen, obwohl oder weil – so genau weiß man das nicht - viele Cyberkriminelle von dort aus ihrem schmutzigen Geschäft nachgehen.

Versicherungswirtschaft sorgt sich wegen Krypto-Trojaner

Dieses Thema treibt auch den Versicherungs-Konzern Allianz um, weil der oft für entstandene Schäden zahlen muss. Die Allianz Global Corporate and Specialty erwartet aktuell eine Welle von so genannten Lieferketten-Angriffen. Also Erpresser infizieren den Rechner eines Programmierers. Der schreibt infizierte Software, die in andere Software eingebaut wird. Und irgendwann laden Rechner entlang dieser ganzen Software-Lieferkette auf Kommando Verschlüsselungstrojaner herunter. Ist teuer: Ein paar Tausend Euro haben die solventesten Opfer noch vor fünf Jahren als Lösegeld bezahlt. Diesjahr hat es schon Forderungen in Höhe von jeweils zweistelligen Millionen-Beträgen gegeben.

NSA hilft Microsoft

Patchday war. Microsoft hat Reparatur-Software ins Netz gestellt. Sollte man nicht hinausschieben, Windows die Programmflicken holen zu lassen. Cyberkriminelle kennen etliche Lücken schon und nutzen sie aus. Eines von den Sicherheitslöchern hat die NSA entdeckt und es Microsoft gesagt, die National Security Agency – oder, wie andere sagen: „No Such Agency“, der geheimste Geheimdienst der Welt. Eigentlich meldet der keine Löcher. Der schickt seine Trojaner durch. Jetzt ist es mal anders. Vielleicht ein Hinweis, wie ernst es diesen Monat ist. Windows 11 ist auch schon gepatcht worden, seitdem funktionieren etliche USB-Drucker nicht mehr. Ja, ein Betriebssystem, das es eigentlich gar nicht hätte geben sollen - fertig ist es wirklich auch noch nicht – wird schon geflickt. Und dann wollen manche User auch noch gleich damit drucken.

IT-Sicherheits-Branche boomt

Gefährliche Lücken und Krypto-Trojaner, die sich durchquetschen – da boomt die IT-Security-Branche. Gut 6 Milliaden werden heuer in Deutschland für Sicherheits-Hard- und –Software und Services ausgegeben. Das sagt das Marktforschungs-Unternehmen IDC. Ein Zehntel mehr als im Vorjahr. Und nächstes Jahr soll es noch einmal ein Zehntel mehr werden.

Geld, das vor allem von Unternehmen kommt. Als Privatanwender gibt man ja eigentlich kaum was aus für IT-Sicherheit. Anti-Viren-Software kriegt man gratis, oder sie ist beim Betriebssystem dabei, ebenso wie eine Firewall. - Eine externe Festplatte, das sollte man sich leisten - wegen der Erpresser-Software. Anschließen, Backup ziehen und dann wieder abstöpseln. Und dann kann man sich sorgenfrei auf neue digitale Horror-Geschichten freuen, wie der Cyberspace sie tagtäglich schreibt.

