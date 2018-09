Killer's Security: WannaCry ist zurück

Kein Vertrauen für Sprachassistenten

Black Hat ist eine wichtige Sicherheitskonferenz in Las Vegas, und da wollten Wissenschaftler vom Israel Institute of Technology die Sprachassistentin in Windows 10, Cortana, veräppeln. Sie wollten sie dazu bringen, Daten von anderen Nutzern auszuplaudern. Das heißt: Mehrere Leute benutzen gemeinsam einen PC, jeder mit eigenem Benutzer-Account und eigenem Passwort, und Cortana verplappert sich und verrät dem einen Nutzer, was der andere gemacht hat. Das funktioniert, sagen Wissenschaftler. Geht jetzt zum Glück aber nicht mehr, da Microsoft das Problem per Sicherheits-Update behoben hat. Aber es zeigt, was für unseriöse Plappermäulchen Cortana, Alexa, Siri und der Google Assistant prinzipiell doch sind. Da wird’s künftig sicherlich noch viele schön-schaurige Hacks geben.