Killer's Security: Wahlnachlese und Sicherheits-Updates

Hacker blamieren CSU und Freie Wähler

Landtagswahl in Bayern – und was ist dabei herausgekommen – in Sachen IT-Sicherheit? – Dass die Parteien, die den Freistaat wohl künftig regieren werden, so ihre Probleme damit haben. Der CSU-Online-Shop ist gehackt worden. Offenkundig gab’s da eine gewaltige Sicherheitslücke, und es sind persönliche Daten von CSU-Anhängern weggekommen. Ist am Montag bekannt geworden. Und am Sonntag-, am Wahlabend, da war natürlich viel los, im Netz, bei den Gewinnern, auf der Web-Site der Freien Wähler – zu viel für die Site. Sie ist in die Knie gegangen, hat eine Fehlermeldung gebracht. Und darin hat ausgerechnet das SQL-Passwort gestanden. Ein ganz, ein übler Konfigurationsfehler! SQL – Structured Query Language – eine Abfragesprache und eine Datenbank - das SQL-Passwort ist sowas wie der Generalschlüssel zu einer Web-Site. Wer den hat, kann alles machen, beispielsweise die Site mit digitalem Ungeziefer verseuchen. – Ja, und eine dieser beiden Parteien wird künftig wohl den bayerischen Staatsminister für Digitalisierung stellen.

Sex and Crime over IP

Eine andere peinliche Sache: Porno kucken im Web. Und dann lässt man sich auch noch filmen dabei – mit der eigenen Webcam! So zumindest steht es in Erpresser-Mails, die derzeit massenhaft kursieren. – Sowas geht theoretisch tatsächlich, wenn sich ein Trojaner im System eingenistet hat. Aber es ist kein Fall bekannt, dass einer wirklich gefilmt worden ist – von denen, die im Rahmen der aktuellen Spam-Welle erpresst worden sind. Allerdings viele fühlen sich halt ertappt und zahlen den Erpressern Bitcoins. Fachleute haben die Blockchain untersucht, das Bitcoin-Zahlungssystem, und haben festgestellt, dass die bluffenden Erpresser sehr viel Geld mit ihrem schweinischen Tricks gemacht haben.

Neuer Chrome

Eine neue Version von Google’s Browser Chrome gibt’s, den Chrome Nummer 70. Auf den sollte man gehen – auf dem Handy und auf dem PC, weil da etliche Sicherheitslöcher dicht gemacht worden sind.

Linux zum Ausprobieren

Apropos Sicherheits-Updates: Da gibt’s ja zwei Probleme. Das eine heißt Google. Das andere heißt Microsoft. Für Handys mit Google’s Android bekommt man ja oft keine Updates. Und von Microsoft für Windows 10, da bekommt man sie aufgedrängt, auch wenn sie Pfusch sind und den Rechner lahmlegen. - Android und Windows 10, die beiden am weitesten verbreiteten Betriebssysteme. – Das ist alles sehr unbefriedigend. – Was kann man tun? Man kann sich mal Linux anschauen. Da klappt das nämlich mit den Updates. Ausprobieren ist problemlos möglich, wenn man eine der vielen Linux-Varianten von einem USB-Stick aus bootet, startet. Dann kann man das Linux testen und wenn man begeistert ist, gleich installieren. Oder man fährt den Rechner herunter, zieht den USB-Stick. Und beim nächsten Mal startet er, als sei nix passiert. Mit LiLi kann man so einen bootfähigen USB-Stick mit einer von vielen Linux-Varianten erstellen.