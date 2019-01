Killer's Security: Vorratsdatenspeicherung

Ja... da war doch was. Genau, unzählige Gerichtsverfahren auf allen juristischen Ebenen. Und der aktuelle Stand: Sie ist illegal, wenn’s keinen konkreten Anlass dafür gibt. Also einfach so mir nichts, dir nichts mal die Internet-Adressen von allen Surfern registrieren, um später irgendwann mal, wenn was vorgefallen ist, nachschauen zu können, wo denn jemand war im Web – das geht nicht, auch wenn so mancher Polizei-Minister das gerne hätte. So der Europäische Gerichtshof vor zwei Jahren. Der aktuelle Stand. In Deutschland ist die Vorratsdatenspeicherung deswegen auch formell ausgesetzt. Aber sie gibt’s trotzdem - nicht von Staats wegen, sondern die Telekommunikationsunternehmen speichern Nutzerdaten von sich aus auf Vorrat, Funkzellen, in denen man telefoniert, Geräte-Kennungen und IP-Adressen. Das dürfen sie auch, beispielsweise um Störungen in ihren Netzen zu beheben oder um Gebühren abzurechnen, aber nur sehr kurz.

Daten werden recht lange gespeichert

Sie speichern allerdings oft recht lange. Das geht aus Erhebungen der Bundesnetzagentur hervor. Datenschützer, die sich im Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung zusammengeschlossen haben, haben deswegen Anzeige erstattet am 2. Januar, eine der ersten Strafanzeigen des neuen Jahres. Also offiziell gibt es sie nicht, die Vorratsdatenspeicherung. Praktisch doch. Allein schon deswegen sollte man vorsichtig sein im Netz und nicht einfach schnell mal einen brandaktuellen, urheberrechtlich geschützten Film irgendwoher herunterladen, weil es ist zwar noch kein Terrorist gefasst worden wegen der Vorratsdaten, aber schon viele Downloader.

Bluetooth hat viele Sicherheitslücken

Da ist wieder eine Sicherheitslücke entdeckt worden, in der Funkverbindung beispielsweise von Smartphones und externen Lautsprechern: Man kann die Bluetooth-Funktion älterer Smartphones über dieselbe Verbindungsart, also über Bluetooth, zum Absturz bringen. Da braucht man nicht einmal ein Internet dafür. Das ist auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs letztes Wochenende vorgeführt worden. Echte Nerds elektrisiert das. Allerdings haben ältere Smartphones nicht nur wegen Bluetooth Probleme, sondern generell, weil’s dafür keine Sicherheits-Updates gibt. Also es gibt Schlimmeres. Trotzdem: Bluetooth hat viele Lücken. Und ständig werden welche entdeckt. Man sollte es ausschalten, wenn man’s nicht benutzt, richtig ausschalten, nicht nur auf "nicht sichtbar“ stellen. Ein neues Gerät erstmalig koppeln sollte man daheim, in einer sicheren Umgebung. Und man sollte möglichst viele Verbindungsdaten speichern, weil: der Aufbau von neuen Verbindungen, der vor allem ist riskant.

Hirn steuert Sprachcomputer

Das sind die Forschungsergebnisse von drei von einander unabhängigen Wissenschaftlergruppen in den USA und in Europa, unter anderem von der Uni Bremen. Sie haben die Gehirnströme von Menschen gemessen, die einzelne Wörter oder Sätze still formuliert haben, also nur im Kopf. Und dann haben sie mit Hilfe von lernender Software die Wörter und Sätze von Computern sprechen lassen. Sowas wünscht man sich doch für kranke Menschen. Und man möchte eher nicht, dass Datenkraken wie Google und Facebook solche Fähigkeiten erwerben.