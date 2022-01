Killer’s Security: Verwirrte Home-Router

Warcraft – das Kriegshandwerk – das lässt sich unblutig nur am Rechner ausüben – im Computerspiel World of Warcraft beispielsweise – wird vom US-Unternehmen Blizzard Entertainment entwickelt. Und dieses Unternehmen will Microsoft jetzt für 70 Milliarden Dollar aufkaufen. Ist quasi ne Kriegserklärung an Sony.

Druck auf Telegram wächst

Gegen Aufrufe zu realer Gewalt wiederum – über den Messenger Telegram – dagegen will Bundesinnenministerin Nancy Faeser vorgehen. Abschalten hat sie letzte Woche vorgeschlagen. Aus Apple’s App-Store und aus Google-Play werfen, sagt sie jetzt. Das Bundeskriminalamt hat derweil angekündigt, massenhaft Lösch-Aufforderungen an die Betreiber von Telegram nach Dubai zu schicken. Deutsche Behördenpost als Spam – das gibt es auch nur im Cyberspace.

Verwirrte Router

Und das Tor zu dieser Wunderwelt des Cyberspace, das ist der Home-Router, das Kästchen zwischen LAN und WLAN daheim und dem Netz des Telekommunikationsanbieters, eigentlich ein richtiger Computer - mit Betriebssystem und so - um das man sich gelegentlich kümmern muss. Diese Woche beispielsweise. Da ist ein Bug in einem Stückchen Software entdeckt worden, das auch in vielen Home-Routern steckt, im NetUSB-Kernel – muss man sich nicht merken den Namen. Die Sicherheitslücke drin muss man stopfen. Und das geht bei Home-Routern der Firma TP-Link. Die hat ein Firmware-Update ins Netz gestellt. Sollte man installieren.

Etliche andere Geräte sind noch betroffen - von DLink, Netgear und Western Digital beispielsweise. Die müssten eigentlich auch dieser Tage Updates ausliefern – sollte man überprüfen.

Router-Einstellungen gegen Netzsperren

Fritzboxes, Home-Router von AVM, sind wohl nicht betroffen. Aber auch die haben diese Woche Probleme gemacht. Da ist nämlich ein so genannter Domain Name Server ausgefallen, ein Rechner, der Web- in IP-Adressen übersetzt. Und wenn der bei der Fritzbox eingestellt war, dann hat die’s oft nicht auf die Reihe gekriegt, bei einem Ersatz-Domain-Server nach der Adresse zu fragen. - Sei’s drum: Auf der Fritz-Benutzer-Oberfläche muss man auf „Internet“ gehen, dann „Zugangsdaten“. Und da ist es der letzte Reiter rechts. Da kann man – bei Bedarf - die Adresse eines DNS-Servers seiner Wahl eintragen. Und diese Stelle sollte man sich merken. Da wird nämlich heuer sicherlich noch ein War Theater draus, wie’s Computer-Spieler wohl formulieren würden, ein Kleinkriegsschauplatz. Denn wenn Minister was abschalten wollen oder wenn Medienkonzerne Seiten mit Raubkopien sperren wollen – wie das seit dem letzten Jahr wieder geschieht – oder wenn Telekom-Konzerne schnüffeln, dann geht das nur, wenn der Domain-Name-Server das mitmacht. Und unter „Internet“ und „Zugangsdaten“, da kann man einen eintragen, der das nicht tut.

