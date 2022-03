Killer’s Security: Ukraine-Scam und russische Zyklopen

Joe Biden erwartet einen großangelegten Cyberangriff auf die Vereinigten Staaten. Das hat der US-Präsident zu Wochenbeginn auf CNN erklärt. Im Netz grassiert derweil Ukraine-Scam: Betrüger versuchen, Spenden, die für die notleidende Bevölkerung der Ukraine gegeben werden, in die eigenen Taschen umzuleiten, beispielsweise indem sie per Mail um Spenden in Form von Bitcoins bitten. Da verschwindet das Geld dann auf Nimmer-Wiedersehen in der Blockchain. Spam-Filter sortierten etliche Betrüger-Mails mittlerweile zwar aus. Aber bei denen, die durchkommen, muss man – ja, halt einfach aufpassen.

Russische Bot-Software infiziert Asus-Router

Cyclops Blink heißen Zombies, die Anfang des Krieges von staatlichen russischen Hackern auf ukrainische Web-Sites gehetzt worden sind. Also erst infizieren die Hacker PCs, Handys und irgendwelche anderen Gadgets argloser User. Und dann steuern sie die Geräte in Bataillonsstärke über das Internet fern. Aktuell geht dieser üble blinzelnde Zyklop gerne auf Router des taiwanesischen Herstellers Asus. Auf dieser Seite steht, welche Modelle betroffen sind. Dafür gibt’s dann Firmware-Updates. Muss man installieren und dann noch - wenn’s geht - die Fernwartung deaktivieren. Die ist ja eigentlich dazu da, dass Techniker nach dem Router schauen können. Aber wenn’s schief geht, dann krault halt ein Hacker darüber seine Zombies.

Ja, neue Firmware in einen Router fieseln, das ist in etwa so vergnüglich wie ein Firmware-Update beim Drucker. Um beides aber sollte man sich jetzt kümmern. HP, Hewlett-Packard, hat gefährliche Sicherheitslücken in 250 seiner Druckermodelle gefunden. Da muss man sich hier durch eine lange Liste scrollen und kucken, ob man einen vulnerablen HP-Drucker hat.

Lapsus$ hackt Microsoft

Einen spektakulären Hack hat es noch gegeben diese Woche. Die Gruppe Lapsus$ hat Microsoft gehackt und dann Quellcode der Sprach-Assistentin Cortana und der Suchmaschine Bing im Internet veröffentlicht. Das ist eine ganz eigenartige Gruppe. Die haben erst vor kurzem Nvidia gehackt und verlangt, dass das Unternehmen die Mining-Bremse seiner Grafik-Prozessoren wieder löst, dann könnte man damit besser Krypto-Geld ausrechnen. Und jetzt also haben sie Microsoft-Quellcode geklaut. Ist nicht raus, was die damit bezwecken.

Surfen und sparen

Ein Download-Tipp: breitbandmessung.de. Da steht eine App der Bundesnetzagentur für Windows, Mac und Linux, mit der man seinen Internet-Provider zur Kasse bitten kann. Es ist nämlich so, dass man seit Ende letzten Jahres einen Minderungsanspruch hat, wenn der Internet-Zugang zu langsam ist. Dann bekommt man unter Umständen Geld zurück. Und mit der App von der Bundesnetzagentur kann man offiziell messen, wie langsam der Zugang denn ist. 15.000 Surfer haben das bisher gemacht. Und bei fast allen habe sich ein Minderungsanspruch ergeben, so die Bundesnetzagentur.

