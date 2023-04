Killer's Security: Trojaner attackieren Frittenbuden

So, die Zombies haben sich wieder verzupft, nachdem sie an Ostern im Cyberspace randaliert und reihenweise Websites haben abstürzen lassen. Es ist ruhig im Internet. Und das heißt auch, Ransomware breitet sich still und heimlich aus, Verschlüsselungstrojaner, die Arbeitspferde der Internet-Kriminellen. Aktuell haben sie weltweit die Fast-Food-Ketten Kentucky Fried Chicken und Pizza Hut befallen. Die kennt man, nicht unbedingt hingegen die Lürssen-Werft in Bremen. Die hat's auch erwischt. Die baut Luxusjachten für zahlungskräftige Kunden - und aktuell - das macht diesen Ransomware-Angriff so brisant - Spionageboote und Tankschiffe für die Bundeswehr.

Ransomware verschlüsselt Dateien auf befallenen Rechnern, verlangt für die Entschlüsselung Lösegeld und greift neuerdings vorher alles an Daten ab, was sich zu Geld machen lässt. Ist ungut, wenn sowas in einem Rüstungsbetrieb passiert.

Krypto-Trojaner I: Nokoyawa

Sicherheits-Updates muss man immer installieren, damit Ransomware außen vor bleibt, beispielsweise die Updates von Microsoft vom Patchday diese Woche. Ein Patch, ein Software-Flicken, dichtet eine Windows-Lücke ab, durch die Internet-Kriminelle ansonsten ein Stück Ransomware Namens Nokoyawa schieben. Patch drauf! Und Nokoyawa muss draußen bleiben.

Krypto-Trojaner II: Black Cat

Ein anderes berüchtigtes Stück Ransomware heißt Black Cat. Und diese schwarze Katze schiebt sich nun wirklich durch jedes Sicherheitsloch, das sie findet, aktuell in professioneller Backup-Software der Firma Veritas. Und das ist besonders fies, weil Backups das Einzige sind, was gegen Erpresser-Software hilft. Für die Profis gibt's jetzt Patches von Veritas. Und als Privat-Anwender, da braucht man fürs Backup überhaupt keine Software.

Da genügt ein großer USB-Stick für einen Zehner oder einen Zwanziger. Man sortiert erst mal seine Dateien, Steuererklärungen, Korrespondenz, Bilder von den Kindern oder Enkeln, als die noch klein und lieb waren, packt alles in ein großes Verzeichnis mit vielen Unterverzeichnissen und kopiert das dann auf den Stick. Dann ist Ruhe.

Jungbrunnen für den Feuerfuchs

Apropos Patchday: Einer von den vielen Microsoft-Flicken der jüngsten Vergangenheit hat sich als veritabler Jungbrunnen für den guten alten Feuerfuchs erwiesen. Richtig quirlig und schnell ist der ja derzeit. Und das liegt an einem Update für Microsofts Anti-Viren-Programm Defender. Die war hyperaktiv, wenn der Firefox geöffnet war, hat entsprechend viel Prozessorleistung verbraucht und so den Firefox ausgebremst. Nach dem Patch aber kann nix und niemand mehr den Feuerfuchs bremsen.

Misstrauische Surfer vermuten jetzt, dass das ein abgekartetes Spiel von Microsoft gewesen sei. Muss aber nicht. Manchmal baut Microsoft auch Mist, ohne dass eine böse Absicht dahintersteckt. Ansonsten gibt es eine neue Version vom Firefox, 112. Die Entwickler von der Mozilla-Stiftung haben ihm den Pelz geflickt, damit er sich nix holt im gefährlichen Cyberspace.

