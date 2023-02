Killer’s Security: Streik – Bagger - Zombies

Fliegen ist schwierig dieser Tage. Gestern hat Verdi hat zum Warnstreik aufgerufen. Da sind viele Flugzeuge im Hangar geblieben. Und vorgestern hat noch ein Bagger ein Glasfaserkabel zum Rechenzentrum der Lufthansa in Frankfurt durchtrennt. Ging nix mehr am größten deutschen Airport. Wegen des dortigen Internet-Knotens DE-CIX ist der Frankfurter Untergrund durchzogen von Datenleitungen. Da muss man höllisch aufpassen beim Baggern. – Ach ja, und einen großen dDoS-Angriff auf die Web-Sites von deutschen Flughäfen hat’s auch noch gegeben. - Streik, Bagger, Zombies – war heftig diese Woche.

Verfassungsgericht bremst Palantir

Palantir heißen die sehende Steine in Tolkiens „Herr der Ringe“ und ein US-Unternehmen, das große Datenmengen durchforstet – englisch: Big Data – und von NSA und CIA Geld kriegt. Die hessische Polizei nutzt Software von Palantir. Gotham heißt die. Palantir Gotham trägt Informationen über Personen zusammen, damit die Polizei sie am Stück durchsuchen kann – präventiv, also um Verbrechen zu verhindern. Und das geht im Prinzip in Ordnung, hat das Bundesverfassungsgericht vorgestern geurteilt, aber nicht so, wie es gemacht wird. Es müsse vielmehr rechtlich festgelegt werden, in welchen konkreten Situationen derartige Analyse-Programme eingesetzt werden dürfen. Da müssen jetzt einige Bundesländer neue Vorschriften erlassen unter anderem Bayern, das eine angepasste Version von Palantir Gotham mit dem Namen VeRA nutzen will, das Verfahrensübergreifende Recherche- und Analyse-System, alias VeRA, alias Palantir Gotham.

Updates!

Gibt’s von Apple. Da sind gefährliche Sicherheitslücken dicht gemacht worden, unter anderem im Kernel, im Betriebssystemkern. iPhone und –Pad sollte man auf die Version 16.3.1 bringen und den Mac auf die Version 13.2.1.

Patchday!

Löcher, die Cyberkriminelle bereits kennen und ausnutzen hat Microsoft gestopft. S’Übliche: Windows machen lassen, den PC nicht ausschalten und dann hoffen, dass die Update-Funktion alle Patches installiert und dass hinterher noch alles funktioniert. - Ist ja schon vorgekommen, dass dann der Drucker nicht mehr geht – was aber nicht so schlimm wäre.

Schlimm ist allerdings, wenn nach einem Betriebssystem-Update medizinisches Gerät nicht mehr richtig funktioniert. Und das kann tatsächlich passieren. Recherchen des Bayerischen Rundfunks haben ergeben, dass Android-Handys mit der aktuellen Betriebssystemversion 13 sich manchmal nicht ordentlich mit Blutzuckersensoren verbinden – über Bluetooth. Diabetiker kontrollieren so mit dem Smartphone ihren Blutzuckerspiegel. Google sagt, man habe das Problem vor zwei Monaten behoben. Aber es ist halt nicht sicher, dass das Update schon bei jedem Handy von jedem Hersteller angekommen ist. Android 13 ist problematisch für Diabetiker. Auf der Site von BR24 unter der Rubrik Netzwelt steht ein ausführlicher Artikel zum Thema.

