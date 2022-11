Killer’s Security: Speicherfehler und Sicherheits-Updates

„He’s fired“, hat Elon Musk diese Woche getwittert – über einen der vielen Angestellten, die er gefeuert hat. Der Mann hatte ihn öffentlich kritisiert. Gleich nach der Twitter-Übernahme hat Musk ja erst mal die Hälfte der Belegschaft rausgeworfen. Diese Woche waren dann noch mindestens zwei Kritiker dran. Das Zentral-Organ der Nerds, das US-Magazin Wired, schreibt dazu, man würde es als User mittlerweile merken, dass bei Twitter Leute fehlen: Die Zwei-Faktor-Authentifizierung funktioniere dieser Tage nicht mehr zuverlässig - also wenn man eine SMS zum Einloggen braucht. Da hätten User erst nach mehreren Stunden diese SMS bekommen. Dem Rest seiner Mannschaft hat Musk jetzt noch eine Mail geschickt, in der steht, wem es nicht passt, der könne ja gehen – mit drei Monatsgehältern Abfindung. – Letzte Woche hat Facebook – oder Meta - 11.000 Leute gefeuert. Und diese Woche Amazon 10.000 Entlassungen angekündigt.

Updates!

Sicherheits-Updates für Firefox und Thunderbird gibt’s, Browser und Mailprogramm der Mozilla-Stiftung. Da haben sich in alten Versionen ein paar üble Programmierfehler eingeschlichen. Speicherfehler heißen die, „use after free“. Kann man sich so vorstellen: Der Programmier sagt zum Feuerfuchs: Mach, was an der Stelle im Arbeitsspeicher steht! Der macht es und merkt nicht, dass da gar nicht steht, was sein Programmierer will. Sondern da hat vorher ein Hacker reingeschrieben, dass er was Dummes machen soll, abstürzen beispielsweise. Er kann sich bei so einer Attacke aber auch digitales Ungeziefer zuziehen. – Tut er nicht mehr, wenn er auf dem aktuellen Sicherheitsstand ist. 107 ist die Nummer der geflickten Version vom Firefox, 102.5 die vom Thunderbird.

Wer einen PC von Hewlett Packard hat – und das sind viele – der sollte mal auf die Support-Seite von HP gehen und nachschauen, ob es für seinen Rechner ein neues BIOS gibt. Bei den alten Versionen von etlichen HP-PCs nämlich kann es zu einem Pufferüberlauf kommen, einem Buffer-Overflow – ist auch so ein Fehler im Speicher. Hier findet man Firmware-Pflästerchen dagegen.

Zahlenfresser!

Noch was Schönes: eine neue Top500 gibt’s, die aktuelle Liste der mächtigsten Supercomputer der Welt. Frontier heißt der stärkste, Grenze, weil er als Erster die Grenze von einem ExaFlOPS übersprungen hat, also er schafft über eine Trillion relativ schwierige Berechnungen pro Sekunde - hat aber auch fast 9 Millionen Prozessorkerne. Steht in den USA. JUWELS Booster heißt der stärkste in Deutschland, im Forschungszentrum Jülich, Platz 12. Und dann kommt der SuperMUC, Platz 29. MUC steht für München. Am Leibniz-Rechenzentrum in Garching. Der Frontier-Rechner auf Platz 1 ist zwar 500 mal stärker. Aber Aufgaben, wie beispielsweise die Geschichte des Universums über 13 Milliarden Jahre hinweg zu simulieren, das schafft der SuperMUC trotzdem ganz locker. Hier steht die Supercomputer-Liste.

