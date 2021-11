Killer’s Security: Software-Updates gegen Hardware-Bugs

Google soll zweieinhalb Milliarden Euro Strafe zahlen, weil der Konzern seinen Preisvergleichsdienst Google Shopping bei der Internet-Suche chronisch bevorzuge und die Angebote der Konkurrenz entsprechend benachteilige. Verhängt hat das Bußgeld die EU-Kommission. Bestätigt hat es jetzt das Gericht der Europäischen Union. Ist noch nicht ausgestanden die Sache. Google kann noch vor das höchste Gericht ziehen, den Europäischen Gerichtshof. – Insgesamt stehen Strafzahlungen von bis zu 8 Milliarden Euro gegen Google aus, wegen der noch vor europäischen Instanzen prozessiert wird.

EU versus Big Five

Der Unternehmenswert von Google‘s Konzern-Mutter Alphabet an der Börse, der hat derweil diese Woche kurzzeitig die 2-Billionen-Dollar-Marke übersprungen. Apple und Microsoft hatten das zuvor schon mal geschafft. Von Amazon wird es in Kürze erwartet. Und das sind denn auch die Konzerne, gegen die die EU derzeit auf breiter Front vorgeht. „Gatekeeper“ werden sie im geplanten „Digital Market Act“ genannt, mit dem die EU ihre Macht beschränken will. – Facebook gehört noch dazu, zu den Big Five, ist an der Börse noch nicht soviel wert, kriegt aber schon Strafzettel wie die ganz Großen. Gegen einen von gut 200 Millionen Euro wegen Verstoßes gegen die Datenschutzgrundverordnung hat Facebook diese Woche vor dem EuGH Beschwerde eingelegt.

Cyberangriffe auf Hirmer und Saturn

Geht sicherlich sehr familiär zu vor den Kartell-Kammern der Gerichtshöfe. Man kennt sich da ja. Beängstigend hingegen ist es, wenn man die Opfer von Cyberangriffen kennt und daran merkt, wie alltäglich solche Attacken doch mittlerweile sind. Dieser Tage bekannt geworden sind Angriffe auf den Münchner Herrenausstatter Hirmer, auf die Elektronik-Discounter Media Markt und Saturn und die Technische Hochschule Nürnberg. - Die Notruf-Nummern 110 und 112 sind am Donnerstag noch kurzzeitig ausgefallen. Das waren aber ausnahmsweise keine Cyberkriminellen. Die Telekom hat ein Software-Update im Rechenzentrum installieren wollen, was aber gehörig danebengegangen ist.

Software-Updates gegen Hardware-Bugs

A propos: Updates. Das ist heftig diese Woche: Patchday bei Microsoft und bei den einschlägigen Anderen wie Adobe. Und dann noch Sicherheits-Updates für Hardware - vor allem von Intel. – Das sind natürlich keine Hardware-Flicken, die man von Intel kriegt, sondern neue Firmware, Software, an die man nicht so leicht rankommt und die man entsprechend nur schwer reinfieseln kann, in den Rechner. Es lohnt sich aber, mal nachzuschauen im Security-Center von Intel im Web, ob’s da vielleicht Firmware- oder Treiber-Updates für einen Rechner gibt, den man hat. Es ist ja so, dass die ganzen Hacker derzeit nach Hardware-Lücken suchen, die schwarzen und die weißen, die guten und die bösen. Die Guten geben den Herstellern dann Tipps, wenn sie fündig geworden sind – gegen eine entsprechende Prämie, versteht sich – und die Bösen versuchen, Schad-Software durchzuschieben. Da ist es gut, wenn die Löcher zu sind. Dann muss das digitale Ungeziefer draußen bleiben.

