Killer's Security: Schnüffel-Cookies und Vorratsdaten

Vorratsdatenspeicherung verboten

Die Vorratsdatenspeicherung, so wie sie in Deutschland geregelt ist, ist rechtswidrig. Das hat der Europäische Gerichtshof am Dienstag entschieden. Überraschend kommt das nicht. Sie wird schon seit 2015 nicht mehr angewendet, weil zuvor der EuGH schon mal geurteilt hatte, dass eine anlasslose und allgemeine Vorratsdatenspeicherung nicht mit der europäischen Grundrechts-Charta vereinbar ist.

Bundesjustizminister Marco Buschmann möchte die Vorratsdatenspeicherung am liebsten einstampfen. Aber Innenministerin Nancy Faeser sagt, man bräuchte die Vorratsdatenspeicherung schon - wegen der Kinderpornographie im Netz. Auf einen "Quick Freeze" hat sich die Ampel stattdessen im Koalitionsvertrag geeinigt. Da ordnet ein Staatsanwalt an, dass die IP-Adressen gespeichert werden, die ein Verdächtiger bekommt, Name und Adresse dazu. Und dann weiß man, wo er sich rumtreibt im Netz.

Die Cookies werden kalt

In zwei Jahren ist der Ofen aus. Dann will Google Surfern keine Werbe-Cookies mehr auf die Festplatte setzen. Das hat Matt Brittin, einer der obersten Cookie-Bäcker des Konzerns, auf der Werbemesse DMEXCO in Köln bestätigt. Künftig soll Google’s Browser Chrome der werbetreibenden Wirtschaft sagen, was für eine Art von Surfer man ungefähr ist, damit einem dann passende Reklame präsentiert werden kann. Schnüffel-Cookies, mit denen Werbevermarkter den Cyberspace versiffen, wären dann obsolet. 2024 soll’s soweit sein.

Und bis dahin kann man ja mal den Firefox von der Kette lassen. Unter „Einstellungen“, „Datenschutz und Sicherheit“, da kann man auswählen, welche Cookies man zulässt. Und die anderen beißt dann der Feuerfuchs weg. Den kann man nämlich scharf machen wie einen Bluthund.

Updates!

Eine neue Version vom Firefox gibt‘s und vom Thunderbird auch – das sind Browser und Mailprogramm der gemeinnützigen Mozilla-Stiftung. Ein paar kleine neue Features haben sie bekommen. Und ein paar große Sicherheitslöcher haben die Programmierer dichtgemacht. 105 ist Versionsnummer vom neuen Firefox und 102.3 die vom Thunderbird.

Windows 11 ist ein Betriebssystem, von dem man eigentlich wirklich nicht weiß, wozu es gut sein soll. Egal! Ein Update gibt’s dafür: Windows 11 Version 22H2, wie es im Microsoft-Jargon heißt, also das Windows vom 2. Halbjahr 2022, das erste Funktions-Update für Windows 11. Da wird der Amazon-App-Store freigeschaltet und dann kann man Android-Apps aus dem Amazon-Store unter Windows laufen lassen. In den USA geht’s schon. Ist nicht üppig bestückt, der Amazon-Store. Aber vielleicht wird’s ja noch.