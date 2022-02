Killer’s Security: Samba-Bug und Klingonen-Office

Eine unerschöpfliche Geldquelle ist dieses Internet doch. Alphabet, also Google, hat im letzten Jahr 76 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Und auch die anderen Netzriesen sind zufrieden – bis auf Meta, also Facebook, mit "nur" 40 Milliarden. Facebook sagt, das habe an Apple gelegen, weil Apple’s iPhone-Betriebssystem nämlich seit der Version 14.5 nachfragt, wenn eine App besonders dreist schnüffeln will. Und da sagt dann halt bei der Facebook-App kaum jemand ja. An die 10 Milliarden würde das heuer Meta kosten, sagt deren Finanzchef David Wehner.

Ransomware an der Tanke

1, 70 Euro für einen Liter Super diese Woche. Boah! Aber an einigen Zapfsäulen haben auch niedrigere Preise gestanden, weil sich nämlich die Anzeigetafeln nicht haben ändern lassen. Und das wiederum hat dran gelegen, dass Ransomware Oiltanking befallen hat, ein Logistik-Unternehmen, das Tankstellen beliefert. Über 200 Tankstellen waren betroffen. Ja, war jetzt nicht so schlimm, die Anzeigetafeln sind halt ausgefallen und mit Karte bezahlen hat man nicht können. Aber es war ein Angriff auf die hiesige Energie-Versorgung. Und was da passieren kann, das hat man vor einem Jahr in den USA sehen, als auch Ransomware Steuerungsrechner der Colonial Pipeline infiziert hat. Da hat dann erst mal Chaos geherrscht.

Bug tanzt Samba

Zur Lieblingssoftware aller ethnischen, ideelen und virtuellen Schwaben, Open Source, Software, die nix koscht: Linux als Betriebssystem läuft auf den meisten Internet-Servern. Und auch für daheim kann man sich beispielsweise einen File-Server unter Linux einrichten - für Filme und für Fotos, die man dann im ganzen Heim-Netz abrufen kann. Da muss dann aber Samba auf dem Linux-File-Server laufen, damit der Windows-PC darauf zugreifen kann. Und in Samba ist eine gefährliche Sicherheitslücke entdeckt worden. Da muss man jetzt auf eine aktuelle Version gehen. 4.15.5 ist eine davon, bei der erst einmal wieder alles in Ordnung ist.

Libre Office auf Klingonisch

Und Libre Office, ein Open-Source-Office-Paket, das gibt es jetzt auch auf Klingonisch – im Ernst – so eine in Hollywood erfundene Sprache fürs Raumschiff Enterprise. Die kann man im neuen Libre Office 7.3 auch als Benutzersprache auswählen. Wird wenig zur Verbreitung beitragen: Der klingonische Markt ist wohl überschaubar. Und auf dem irdischen Weltmarkt, da dominiert Microsoft Office. Open-Source-Pakete haben mit den von Microsoft faktisch diktierten Office-Formaten manchmal Kompatibilitätsprobleme. Da kann man dann gelegentlich Attachments von Behörden-Mails nicht richtig anschauen. Aber auf Privat-PCs, da werden Open-Source-Office-Pakete gerne gepackt. Libre Office und Open Office sind die bekanntesten: libreoffice.org und openoffice.org. Die laufen unter Linux und Mac und Windows und natürlich auch mit Deutsch als Benutzersprache.

Weitere Ausgaben von Killer's Security finden Sie hier.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!