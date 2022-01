Killer’s Security: Rostflecken auf Google’s Chrome

„Überragende, marktübergreifende Bedeutung“ - das ist so ein juristischer Ausdruck, den man sich merken muss fürs neue Jahr. Das Bundeskartellamt ist diese Woche zu dem Schluss gekommen, dass Google so eine „überragende, marktübergreifende Bedeutung“ habe, und wird deshalb in nächster Zeit ein besonders kritisches Auge darauf haben, wie der Konzern sich gegenüber der Konkurrenz denn so verhält – so‘s die noch gibt. Wie’s diesbezüglich um Facebook, Amazon und Apple bestellt ist, darüber denken die Wettbewerbshüter noch nach. Ein Blick an die Börse könnte da erhellend sein. Apple hat am Montag als erstes Unternehmen weltweit die Marke von 3 Billionen Dollar bei der Marktkapitalisierung überschritten.

Rostflecken auf dem Chrome

Zurück zu Google. Google hat seinen Browser Chrome geflickt, aber so richtig. 37 Lücken waren’s. Etliche davon so genannte use-after-free-Schwachstellen. Also der Browser meint, dass er eine Speicherstelle nicht mehr braucht, sagt: Kann jemand Anderes haben. Ein Stück digitales Ungziefer, das sich auf dem Rechner eingenistet hat, kriegt das mit und krallt sich die Speicherstelle. Der verwirrte Browser hat derweil längst vergessen, dass er den Speicher freigegeben hat, greift wieder selber drauf zu, kriegt aber nur Schadcode zu fassen und führt den dann aus: use after free – mit solchen Problemen bei Chrome schlägt Google sich schon seit Jahren herum. Ist unangenehm auch für andere Surfer, die, die Microsoft’s Edge verwenden, beispielsweise. Der besteht mittlerweile nämlich auch aus Chrome-Code. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfiehlt, die Updates möglichst bald zu installieren. – Man geht auf „Hilfe“ und dann auf „Über Google Chrome“. Wenn da jetzt was mit 97 steht – die Versionsnummer vom Chrome – dann passt’s erst mal wieder. Und wenn nicht dann holt er sich die Ubdates auf die neue Version. Neu starten muss man ihn danach.

IT-Leitmesse in Las Vegas

Die Consumer Electronic Show war noch – bis gestern in Las Vegas. Die CES ist mittlerweile das, was man Leitmesse nennt. War früher die CeBIT in Hannover. Da sind Großrechner für etliche Millionen gezeigt worden, in Las Vegas hingegen schon immer Gadgets. Aber das Smartphone ist heute halt in der Computerei so wichtig, wie vor einem halben Jahrhundert der Großrechner. Consumerization nennt man diesen Trend, und deshalb schaut im Januar die ganze IT-Welt nach Las Vegas. War aber manchmal schon etwas bizarr, was dort diesmal gezeigt worden: ein Notebook mit zwei Displays, statt nur einem kleinen, ein kleines und ein ganz kleines. Und einen Fernseher, mit dem man NFTs, non fungible Tokens, kaufen kann, also quasi Besitzurkunden für Kunstwerke, die in einer Blockchain verwurstelt werden, damit sie niemand manipulieren kann – und das am Fernseher. Ja, nützliche Geräte den Leute zu verkaufen, ist derzeit schwierig. Viele haben schon alles. Was wirklich Neues gibt’s nicht. Und dann kommt halt sowas raus. Der US-Markt für Unterhaltungselektronik – der Leitmarkt – er ist im letzten Jahr stark gewachsen. Heuer wird er wohl stagnieren.

