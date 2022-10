Killer's Security: Robotersterben und virtuelle Immobilienkrisen

Arne Schönbohm abberufen

Arne Schönbohm darf nicht mehr der Cybersicherheit der Bundesrepublik Deutschland dienen. Das hat ihm Innenministerin Nancy Faeser am Dienstag verboten. Schönbohm hatte einen Lobbyverein mit dem anmaßenden Namen „Cybersicherheitsrat Deutschland“ gegründet, ist dann später ausgetreten und Präsident des BSI geworden, des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. In seinem ehemaligen Lobbyisten-Club war zwischenzeitlich auch die Firma Protelion Mitglied. Der werden enge Kontakte zum russischen Geheimdienst nachgesagt, weshalb sie denn wieder ausgeschlossen worden ist. Schönbohn sagt jetzt, er will ein Diszi, kriegt aber wohl eher einen neuen Job und das BSI einen neuen Präsidenten.

Updates!

Von Windows 10 gibt‘s jetzt die Version 22H2, also die neue vom 2. Halbjahr heuer. Ein sogenanntes Funktions-Update. Was das an Neuem bringt, ist trotzdem nicht so recht klar. Dazu schweigt Microsoft sich aus. Es empfiehlt sich, noch ein paar Wochen zu warten, ob irgendwelche Bugs entdeckt werden, bevor man auf das aktuelle Windows 10 geht.

Firefox unterschreibt PDFs

Den Firefox hingegen sollte man gleich aktualisieren, auf die Version 106. Bringt ein paar nette neue Features mit: PDFs beispielsweise kann man damit im Browser bearbeiten. Ein bisschen zumindest. Früher hat man ja für sowas ein eigenes Programm gebraucht, meistens den PDF-Reader von Adobe. Das geht jetzt auch im Browser: PDFs lesen und mit dem Firefox 106 auch bearbeiten. Ist ganz nützlich und praktisch. Wichtig aber sind vor allem die Sicherheits-Updates, die der neue Firefox mitbringt.

Der Stand der Informationsgesellschaft

Die Lieferroboter sterben: Jetzt stampft FedEx, die Federal Express Corporation, ihren Roxo ein – hätte so ein Roboter werden sollen, der einem dann die Päckchen bringt, wenn man was im Web bestellt hat. Zuvor schon hat Amazon ein entsprechendes Entwicklungsprojekt Namens Scout eingestellt. Die Digitalisierung der letzten Meile ist halt immer besonders schwierig.

Virtuelle Immobilienkrise

Und die Immobilienpreise stürzen ab – aber natürlich nicht in der wirklichen Welt, sondern bloß im Metaversum, dieser Parallelwelt, die einige sich ausgedacht haben und ein bisschen auch schon programmiert. Statt eines Grundbuchs gibt’s im Metaversum, auf Plattformen wie Decentraland und The Sandbox, eine Blockchain. Und die Gebäude sind aus Pixel gemauert. Aber die digitalen Anwesen sind fast nichts mehr wert. Um 80 Prozent sind nach Zahlen des Internet-Portals WeMeta die Preise heuer gefallen.

Apps schnüffeln Fans nach

Zum Sport: Die Fußball-WM in Katar beginnt nächsten Monat. Wer hin will, sollte sein Smartphone daheim lassen. Das raten IT-Sicherheitsfachleute. Sonst muss man dort nämlich zwei Apps installieren, eine Corona-App und eine für die Tickets. Beides sind Wanzen, die sich nicht so sehr für Fußball interessieren, sondern eher für Aufenthaltsorte, Kontakte und Telekommunikationsdaten.