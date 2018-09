Killer's Security: Politische Computerei

Politische Computerei

Politiker haben sich diese Woche mit der Computerei befasst. Die Bundesregierung beispielsweise. Die hat einen so genannten Digitalrat berufen. Der heißt so, weil er die Digitalisierung von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft vorantreiben soll.

Und die zwei einschlägigen Liberalen in der FDP, Gerhart Baum und Burkhard Hirsch, die klagen derweil vor dem Bundesverfassungsgericht gegen Bundes- und Staatstrojaner. Der Bundestrojaner ermöglicht die heimliche Durchsuchung von Rechnern durch Polizei und Verfassungsschutz. Und der Staatstrojaner greift Chats und Telefonate ab, bevor sie vor der Übermittlung verschlüsselt werden. Da gibt’s übrigens eine bemerkenswerte Arbeitsteilung in der FDP. Das erste Gesetz über die Online-Durchsuchung stammt vom damaligen auch irgendwie liberalen Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Ingo Wolf. Hat sich dann als verfassungswidrig herausgestellt, das nordrhein-westfälische Gesetz zur Online-Durchsuchung. Jetzt wird in Karlsruhe über die Rechtmäßigkeit der bundesweiten Regelung verhandelt.

Das Kryptogeld ist jetzt auf der staatlichen Ebene angekommen. Venezuela hat ja eine Währungsreform durchgeführt und das neue Papier- an das Kryptogeld Petro gekoppelt. Dazu passt wahrscheinlich gut eine Untersuchung der New Yorker Finanzberatung Satis Group, die vor kurzem publik geworden ist und wonach es sich bei 80 Prozent der neuen Krypto-Emissionen um Betrügereien handelt.

Polit-Hack

Microsoft gibt an, einen weiteren Polit-Hack aufgedeckt zu haben. Trump-kritische US-Republikaner sollen ausspioniert worden sein - von einer russischen Hackergruppe, die Pawn Storm genannt wird, Bauernsturm, oder Fancy Bear, ideenreicher Bär, oder APT28, übersetzt etwa: furchtbar gefährliche Angreifer. Die am meisten furchteinflößenden Namen, die so durch den Cyberspace wabern!

Und da kann man jetzt echt was draus lernen. Die haben für Vorhaben doch sicherlich einen besonders fiesen Trojaner gebaut, möchte man meinen. – Nö, haben sie nicht. Web-Sites der Republikaner haben sie nachgebaut. Und dann ihre Opfer mit Phishing-Mails – mit Link zum Anklicken drin - auf die gefälschten Seiten gelockt. Und dort haben sie sie dann dazu verleitet, Nutzernamen und Passwörter einzugeben. Ein uralter Trick – der immer noch funktioniert. Was kann man da jetzt als gewöhnlicher Nutzer mitnehmen? – Wer mit Mails vorsichtig umgeht, der hat schon sehr viel für seine IT-Sicherheit getan.

Standort-Nachteil

Einen solchen hat man ja als Android-User, weil eine direkte Verbindung zur weltgrößten Datenkrake Google. 15 mal in der Stunde übermittelt ein Android-Handy seinen Standort an den Konzern, wenn man’s bloß rumliegen lässt. Wenn man’s auch noch benutzt, deutlich öfter. Das hat eine Untersuchung des US-Verlegerverbands Digital Content Next ergeben.

Abschluss mit Skype

Eine positive Meldung wär’ jetzt vielleicht noch gut. Die gibt’s: Auch in Skype kann man jetzt Chats und Telefonate verschlüsseln.

