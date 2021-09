Killer’s Security: Pflaster für Zero-Day-Lücken

Anonymous ist wieder da, das Hacker-Kollektiv, das sich gern an der grenzenlosen Freiheit des Internets erfreut und an gelegentlichen Krawallen ebenda. Diese Woche hat Anonymous die Social-Media-Accounts des ehemaligen Fernseh-Kochs Attila Hildmann gekapert, jenes Mannes, der beweist, dass man nicht unbedingt blutiges Fleisch essen muss, um aggressiv zu werden. Und dann hat die Gruppe noch erklärt, die Kundendatenbank des Web-Hosters Epik gehackt zu haben. Das ist brisant, weil Epik oft Sites von rechten Schmuddlern hostet, wie sie etwa im Gefolge von Donald Trump im Netz aktiv geworden sind.

Hacker-Kollektiv fährt dDoS-Angriffe

Boa, denkt sich da vielleicht so mancher und will mitmachen – sollte man bleiben lassen. Oft sind es digitale Harakiri-Einsätze, die Anonymous fährt - mit einem Hacker-Tool, das sich Low Orbit Ion Cannon nennt, damit lasst sich der Zugriff auf missliebige Web-Sites koordinieren. Tausende machen mit. Und dann geht die Site offline. Aber vorher können meist noch die IP-Adressen der Angreifer geloggt werden. Und auf so eine so genannte dDoS-Attacke, da stehen mehrere Jahre Gefängnis.

iPhone-Patch sperrt Pegasus aus

Pegasus, der berüchtigte italienische Trojaner, der ist ja über eine Lücke in Apple’s Instant-Messaging-Dienst iMessage auf iPhones gekommen. Ist jetzt dicht, die Lücke, und zwar in der Betriebssystem-Version 14.8 von iOS. Und ab Montag können Freunde des Jesus-Phones die Version 15 auf ihr Schmuckstück laden. Die bringt neue Fokus-Modi – so nennen die Handy-Verticker von Apple das, wenn das Gadget nicht dauernd bimmelt, vibriert oder laut auf eingehende Nachrichten aufmerksam macht. Das soll man künftig en détail einstellen können.

Windows-Rendering-Engine repariert

In Windows sind auch etliche Lücken abgedichtet worden – Patchday war ja am Dienstag – darunter eine in der Rendering Engine von Windows. Das ist das Stück Software, das aus dem wüsten Verhau von Pixeln, Sonder- und alphanumerischen Zeichen, die übers Netz kommen, wunderschön anzuschauende Web-Seiten macht – mit Bildern, Schrift und Links genau an der richtigen Stelle. In dieser Rendering Engine also war ein Loch. Und weil nicht nur Browser sie nutzen, sondern auch Office, verbreiten Cyberkriminelle derzeit präparierte Office-Dokumente mit Trojanern, die dann durch die Lücke in der Rendering Engine schlüpfen. Ein Patch vom Dienstag sperrt das digitale Ungeziefer aus.

Google stopft Chrome

Das Gleiche bei Google’s Browser Chrome: Sicherheitslöcher und Gauner, die wissen, wie man die ausnutzt: Sie haben bereits Exploits, also Schad-Software, die Schad-Software auf fremde Rechner schleust. Ist brandgefährlich, wenn Cyberkriminelle schon zugange sind und man selbst kann nichts dagegen tun. Aber jetzt kann man. Google hat Chrome repariert. 93.0.4577 ist die Nummer der reparierten Version.

