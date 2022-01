Killer’s Security: PC-Boom und Chip-Mangel

Zwei Apps stehen diese Woche im Mittelpunkt der Netzpolitik, Telegram und Luca. Über’n Messenger Telegram wird recht gehetzt. Die Betreiber sind irgendwo in Dubai und reagieren nicht auf deutsche Behördenpost. Jetzt hat die neue Innenministerin Nancy Faeser im Interview mit der Zeit gesagt, die ultima ratio wäre, Telegram abzuschalten. Wie genau sie sich das technisch vorstellt, hat sie nicht gesagt.

Luca ist die alternative App, um Corona-Kontakte zu ermitteln. Von Anfang an haben Datenschützer, da kritisiert, dass die Daten zentral gespeichert werden. Und jetzt hat die Polizei tatsächlich in einem Notfall und sicherlich in guter Absicht, aber eben auch missbräuchlich auf solche zentral gespeicherten Daten zugegriffen. Jetzt ist offen, ob die Bundesländer ihre Luca-Abos verlängern werden. Schleswig-Holstein hat ihres schon mal gekündigt.

Patchday

Der Firefox hat diese Woche vielleicht gezickt, der Browser von der Mozilla-Stiftung. Erst hat er gequengelt, dass er ein Sicherheits-Update braucht, weil er sich sonst digitales Ungeziefer zuziehen könnte. War am Mittwoch. Und am Donnerstag ist er dann dauernd abgestürzt – weltweit. Große Aufregung auf den Internet-Foren. Mozilla hat jetzt erklärt, am Update habe es nicht gelegen, sondern ein Load-Balancer habe was nicht auf die Reihe gekriegt, so ein Dienstleister, der die großen Datenströme im Netz kanalisiert. Ist wohl so. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik rät auch dazu – auf den neuen Firefox zu gehen, den mit der Versionsnummer 96. Und auf die neue Version vom Thunderbird, 91.5. Und die Updates vom Dienstag, vom Patchday muss man natürlich installieren. Adobe, Microsoft, Mozilla. Das ist die To-Do-Liste vom BSI für sicherheitsbewusste Surfer für diese Woche.

Corona-Folgen

Wegen Corona hat das PC-Geschäft hat geboomt im letzten Jahr. Da brauchen die Leute einen gescheiten Rechner für’s Home-Office. 340 Millionen Stück sind im letzten Jahr weltweit verkauft worden – nach vorläufigen Zahlen von der Gartner Group, 10 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Anbieterseite wird dabei immer übersichtlicher. Lenovo bedient mittlerweile ein Viertel des Weltmarkts, und HP und Dell je 20 Prozent.

Und auch ansonsten treibt Corona die IT-Industrie um, weil halt Lieferketten gerissen sind und jetzt überall Chips fehlen. Das geht allen so – auch den Herstellern von Druckern. Man ist ja immer baff erstaunt, wenn man sich einen neuen Drucker kauft - was heißt Drucker? – einen High-Tech-Wolpertinger, Drucker, Scanner, Fax, Kopierer und Weiß-nicht-was-Alles in einem. Und dann kostet dieses Ding auch noch fast nix. Aber die Patronen, die man dann später dafür braucht. Die haben einen Chip, an dem der Drucker-Wolpertinger sie erkennt. Andere nimmt er nicht. Aber auch diese Chips werden knapp in der Krise. Und deshalb liefert der Drucker-Hersteller Canon jetzt so genannten Interim-Toner aus – in Kartuschen ohne Chips - und zeigt, wie man ihn trotzdem verwenden kann. Apothekenpreise für Toner und Tinte sind jetzt in Gefahr. Auch das eine Corona-Folge.

