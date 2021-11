Killer’s Security: Patches und Bio-Daten

Biometrische Daten von über einer Milliarde Menschen will Facebook löschen, der Konzern, der seit ein paar Tagen Meta heißt. Ein Jahrzehnt lang hat Facebook bei Fotos, die hochgeladen worden sind, die Gesichter vermessen – mal mit dem Einverständnis der Betroffen, meistens wohl eher weniger. Datenschützer rund um den Globus haben dagegen geklagt – manchmal sogar mit Erfolg wie die Facebook-User im US-Staat Illinois. Die haben sich im Januar mit einer Sammelklage 350 Dollar Schadenersatz pro Nase erstritten. Da kommen schnell ein paar 100 Millionen Dollar zusammen. Trotzdem: Daten löschen ist für eine Krake wie Geld verbrennen. Offenbar versucht die neue Meta ganz verzweifelt, das alte Facebook-Image loszuwerden.

Wichtige Android-Patches für wenige User

Patchday war – nein, nicht Microsoft, schlimmer: Google. Ganz tief im Betriebssystem-Kern von Android, da gibt’s eine Sicherheitslücke. Cyberkriminelle kennen die auch schon. Und die hat Google jetzt mit einem Patch abgedichtet. - Kann man überprüfen: Einstellungen – Info – Software-Informationen. „Android-Sicherheitspatchebene 2021“ und dann was mit „11“ müsste da stehen und steht auch bei einigen von Google’s eigenen Smartphones und bei teureren andern. Bei den meisten aber nicht. Man bekommt für Android-Handys ja nur kurze Zeit Sicherheits-Updates. Da kann dann in ein paar Wochen noch mal nachschauen: Manchmal kommen Updates ja auch bloß ein bisschen später. Ansonsten gehört man halt auch zu den Milliarden Menschen, die mit einer digitalen Wanze herumlaufen.

Updates für Thunderbird und Firefox

Die Mozilla-Stiftung pflegt ihr Internet-Vieh, den Feuerfuchs und den Donnervogel, Browser und Mail-Programm der gemeinnützigen Organisation. Dafür gibt’s Sicherheits-Updates, wodurch der Firefox jetzt bei der Version 94 angelangt ist und Thunderbird bei 91.3. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, rät die Flicken zu installieren. Kann man auch einstellen, dass die beiden Programme sich selbstständig auf dem aktuellen Stand halten – rechts oben über die drei Striche.

Betrug im Namen der Hyperscaler

„We call you from Microsoft“. Das sind oft die ersten Worte von Internet-Betrügern – meistens in schlechtem Englisch. Sie rufen an, geben vor, Microsoft-Techniker zu sein, und bedrängen einen, Fernwartungs-Software zu installieren, das Online-Banking zu öffnen oder was anderes Gefährliches zu machen, um dann Zugangsdaten abzugreifen oder Lösegeld für verschlüsselte Dateien zu erpressen. In den USA haben sie jetzt den Namen gewechselt. Sie geben an, im Auftrag von Amazon oder Apple anzurufen. Das geht aus einen Bericht der US-Federal-Trade-Commission hervor. Kommt sicherlich auch bald nach Deutschland, der blöde Trick. - Was kann man tun, wenn jemand anruft und einem die Geschichte von Microsoft, Amazon oder Apple erzählt? – Auflegen!

