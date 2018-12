Killer's Security: Netz-Patente

Einer der größten Wirtschaftskrimis der IT-Geschichte läuft gerade. Ort der Handlung war letzte Woche München, als der Chip-Entwickler Qualcomm gegen Apple ein vorläufiges Verkaufsverbot für iPhones in Deutschland erwirkte. Nächste Woche beginnt der große Show-Down in Kalifornien. Diesmal ist Qualcomm der Beklagte. Die US-Kartellbehörde FTC wirft dem Konzern vor, seine Marktmacht zu missbrauchen. Qualcomm hat sich nämlich Schlüsseltechnologien im Mobilfunk-Bereich patentieren lassen. Ohne die kann niemand ein Handy bauen. Und deshalb müsste Qualcomm diese Technolgien eigentlich zu fairen Bedingungen lizenzieren.

FRAND nennt sich das. FRAND als Abkürzung für fair, reasonable and non discriminatory hat einfach den Sinn, dass die Lizenzgebühren und auch die anderen Bedingungen, die jemand einem Lizenznehmer, also einer Firma, die die Patente nutzt, auferlegen kann, sich in einem akzeptablen Rahmen bewegen. Das tun die Mobilfunk-Lizenzen von Qualcomm aber nicht, sagt die FTC und hat den Konzern deshalb verklagt. Diesmal geht’s um richtig viel Geld, nicht nur um ein paar läppische hundert Millionen wie letzte Woche in München. Niemand will sich festlegen, wie viel es genau werden könnte. Die Rede ist immer nur von "billions", von Millarden Dollar.

Große Dateien verschicken

Ein Tipp: Die Dateien, die man gerne verschicken würde, werden ja immer größer. Deshalb gibt’s dabei oft Probleme – wenn man’s per Mail probiert oder mit einem Messenger wie WhatsApp. Aber einen Internet-Dienst gibt’s just für diesen Zweck "We transfer" übersetzt: "Wir schicken" – Wir schicken große Dateien. Ist technisch gesehen sowas wie ein Netzspeicher, bloß halt nicht zum Speichern, zum dauerhaft Speichern, sondern zum Schicken von großen digitalen Trümmern. Man tippt seine Mail-Adresse ein und die von demjenigen, für den die Datei gedacht ist. Dann lädt man sie hoch. Der Empfänger bekommt eine Mail, dass sie da ist und lädt sie herunter. Geht erstaunlich schnell: https://wetransfer.com/. Also man braucht nix zu installieren. Es funktioniert mit dem Browser. Aber man kann auch was installieren. Apps für Android und fürs iPhone stehen in den beiden einschlägigen App-Shops.

Endlich gefunden: Die neue größte Primzahl!

Und die Meldung zum Schluss: Auf den letzten Drücker ist 2018 noch eine neue größte Primzahl gefunden worden. 25 Millionen Stellen soll sie haben, was einem jetzt vielleicht auch nicht unbedingt weiterhilft. Deshalb anders: Wenn man sie ausdrucken würde, würde sie 25 Bücher füllen. Würde zwar niemand lesen. Aber: große Primzahlen sind die mathematische Basis der Kryptographie, der Verschlüsselungstechnik, die uns so wunderbare Dinge beschert hat, wie sichere Mails und digitale Unterschriften. Und auf dem Gebiet wird’s nächstes Jahr so richtig rund gehen. Da werden nämlich Quantencomputer zum Einsatz kommen, die so schnell rechnen, dass in vielen Bereichen völlig neuartig verschlüsselt werden muss.

