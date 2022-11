Killer’s Security: Nadella und Musk monetarisieren

Windows wirbt für andere

Monetarisieren, also zu Geld machen, darum dreht sich derzeit mal wieder alles im Cyberspace. Microsoft will mehr Geld aus Windows herausschlagen und Werbung einbauen. Das gibt es schon, aber eher verschämt, so auf dem Sperrbildschirm und auch bloß für eigene Software – getarnt als Tipps und Tricks.

Künftig sollen auch andere Unternehmen ihre Produkte in Windows anpreisen können. Das hat der Konzernchef Nadella auf einer Finanzpressekonferenz angekündigt. Da wird er dann zur Litfaßsäule, der PC.

Musk zwitschert

Elon Musk wiederum will Twitter monetarisieren, ein bisschen was wieder hereinholen von den Milliarden, die er dafür hingelegt hat. Ein verifizierter Account soll bald acht Dollar pro Monat kosten, also einer, bei dem man weiß, wer da twittert und dass es sich bei ihm nicht um eine zwitschernde digitale Sockenpuppe handelt. Außerdem will der reichste Mann der Welt einen Großteil der Angestellten entlassen. Twitter hat gut 200 Millionen DAUs, daily active users, macht so etwa eine Milliarde Umsatz pro Quartal und – nicht immer, aber gelegentlich – einen kleinen Gewinn. Musk meint, da sei mehr drin.

Apple-Updates

Apple will künftig nur noch in der jeweils neusten Version seiner Betriebssysteme alle Sicherheitslücken stopfen. Das schreibt das Unternehmen auf seiner Website. Läuft also praktisch darauf hinaus, dass wenn man ein neues iPhone oder einen neuen Mac kriegt, dann ein Jahr lang richtig sicher ist. Dann kommen neue Gadgets mit neuen Betriebssystemen. Das eigne vom letzten Jahr ist dann irgendwie schon alt. Und da bleibt dann das eine oder andere Loch offen. Na ja.

Lockbit hackt Rüstungskonzern

Hacker der berüchtigten Lockbit-Gruppe sind ins Unternehmensnetz des französischen Rüstungskonzerns Thales eingedrungen und haben Daten kopiert. Das hat Thales jetzt selbst publik gemacht. Ist schon ein großes Ding, der Hack eines Rüstungskonzerns in Zeiten wie diesen. Die Hacker wollen die Daten am Montag im Darknet veröffentlichen – wohl um Thales anzuschwärzen.

Meistens versifft Lockbit Unternehmensnetze mit Erpresser-Software, verschlüsselt und kassiert dann ab. Wenn diese Typen was Anderes machen würden, dann wären’s echte Vorzeige-Unternehmer, technisch immer vorne dran. Und ein freches, witziges Marketing haben sie auch.

Lockbit hat ein Bug-Bounty-Programm aufgelegt: Da suchen Nerds in der Erpresser-Software von Lockbit nach Bugs, nach Programmierfehlern. Die erste Prämie für einen gefundenen Bug ist auch ausbezahlt worden: 50.000 Dollar. In dem Geschäft ist zwar mehr drin. Aber 50.000 sind schon ganz ordentlich. Und der Werbeslogan der Erpresser lautet: Make Ransomware Great again. Wenn sie die mal erwischen, dann sind sie vielleicht nur wegen Computer-Kriminalität dran, sondern auch wegen einer Urheberrechtsverletzung.