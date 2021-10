Killer’s Security: Metaversum und Cyberattacken

Facebook gibt’s nicht mehr. Der Konzern hat sich umbenannt – in Meta, um auf das Metaversum hinzuweisen, das er schaffen will, eine Welt, wo sich virtuelle und richtige Realität vermischen. War wieder mal eine große Show im Web am Donnerstag. Meta ist ein Name, der Programm sein soll - so, wie wenn Google mit Alphabet sagt, dass man Technologien von A bis Z anbieten kann. – Das sind die Konzerne, bei denen ansonsten das deutsche Kartellamt untersucht, ob sie eine marktübergreifende Bedeutung haben.

Betriebssystem-Updates

Um sein Betriebssystem kann man sich dieser Tage mal kümmern: Von Apple gibt’s MacOS Monterey und iOS 15.1. Und nächste Woche stellt Microsoft wohl das halbjährliche Update für Windows 10 ins Netz. Da sollte man allerdings noch ein bisschen warten mit der Installation. Bei neuen Windows-Versionen und Unterversionen kommt es gelegentlich zu kleineren oder größeren Katastrophen. Wenn die über andere hereinbrechen, dann kann man aus deren Schaden klug werden. Und klug zu sein, ist angenehmer, als als einen auf Technik-Hippster zu machen und damit auf die Nase zu fallen.

In Cyberspace geht’s derweil übel zu. Kriminelle fahren aktuell dDoS- distributed-Denial-of-Service-Attacken gegen Mail-Anbieter. Also Tausende ferngesteuerte, mit Schadsoftware infizierte PCs fallen über Mail-Server her, bis die unter der Arbeitslast zusammenbrechen. Und im Iran hat ein Cyberangriff am Dienstag die Benzinversorgung des Landes lahmgelegt. Die Staatsführung verdächtigt zwei ausländische Mächte. – Ja, es sind immer die gleichen, die Iran in solchen Fällen verdächtigt, beide sind Atommächte. Der Iran will eine werden. Ist brandgefährlich, wenn es sowo was im Cyberspace passiert.

Wikicommerce

Neuigkeiten von den Freunden des digitalen Geimeineigentums: Wikimedia, die Organisation, die die Technik vom Internet-Lexikon finanziert, sie bekommt jetzt eine kommerzielle Tochter. Konzerne wie Google saugen ja im großen Stil Texte aus der Wikipedia für Infokästchen bei der Suche beispielsweise. Und dafür haben ihnen die Leute von Wikimedia denn auch eine feine Schnittstelle programmiert, damit es schneller geht. Und für diese Schnittstelle sollen kommerzielle Viel-Nutzer jetzt zahlen. Darüber wird diskutiert in der Communitiy. Eine andere Organisation, das Project Gutenberg verwaltet gemeinfreie digitale Bücher – Thomas Mann, Heinrich Mann, Alfred Döblin und so. Da hat aber ein deutscher Verlag eingewandt, dass er Rechte an den Werken eben dieser Autoren habe. Es kam zu Prozessen, und deshalb war das Project Gutenberg von Deutschland aus jahrelang nicht erreichbar. Jetzt hat man sich geeinigt. Jetzt kann man wieder digitalisierte Klassiker herunterladen. Ist auch ein Surftipp: www.gutenberg.org.

