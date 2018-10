Killer's Security: Mails für Pornografen

Die Forderung der Erpresser geht per Mail ein: Darin behaupten sie, ihr Opfer beim Porno-Schauen gefilmt zu haben – mit seiner eigenen Webcam und bei gesplitteten Bildschirm. Das, was das Opfer sich angeguckt hat, sei zu sehen und auch seine Reaktion darauf. Die Erpresser drohen, das vermeintlich peinliche Video an Freunde und Bekannte zu schicken. Es sei denn, es zahle Schweigegeld in Form von Bitcoins.

Drohen und Bluffen

Nun müsste ein Erpresser ja den Rechner seines Opfers manipuliert haben, wenn es ihm tatsächlich gelungen wäre, es am Bildschirm zu filmen. Um diesen Eindruck zu erwecken, schicken die Gauner meist persönliche Daten mit, an die sie durch Hacks von Web-Sites oder auf Schwarzmärkten im Netz gekommen sind. Der neuste Trick: Sie fälschen den Mail-Absender so, dass es aussieht, als stamme die Nachricht vom Account des Opfers.

Globale Erpressungswelle

Die Porno-Erpressung ist lukrativ. Etliche tausend Euro sind auf Bitcoin-Adressen von Gaunern eingegangen. Den aktuellen Trick zuerst gemeldet hat die Fachpublikation Bleeping Computer. Heise.de hat dann von englischen und niederländischen Erpresser-Mails berichtet. Wenig später schrieben Leser nach Hannover, dass sie bereits auf Deutsch erpresst worden seien. Es ist eine globale Erpressungswelle.