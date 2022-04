Killer’s Security: Löcher in Chrome und Edge

Was Sie denn von den Angriffen nicht-staatlicher Hackergruppen auf Russland halten, das hat der Branchenverband Bitkom 1000 Leute aus Deutschland gefragt. Ergebnis: Gut die Hälfte findet es in Ordnung, wenn oft jugendliche Nerds im Internet einen Privatkrieg gegen Russland führen. Gut und Böse scheinen ja bei dieser Auseinandersetzung eindeutig verteilt.

Aber über 60 Prozent der Befragten befürchten auch, dass durch solche digitalen Kinderkreuzzüge der Konflikt unkontrollierbar eskalieren könnte. Man weiß ja bei solchen Angriffen nie, wer’s wirklich ist, ob eine reguläre Cybereinheit eines Staates oder bloß ein paar Abenteurer. Und auch wenn ein Staat zu Unrecht verdächtigt wird, gilt er schnell als Kriegspartei.

Löcher in Chrome und Edge

Google flickt derzeit ständig an seinen Browser Chrome rum. Das Ding ist löchrig. Jetzt haben sie vielleicht gerade noch auf den allerletzten Drücker eine Sicherheitslücke in Chrome gestopft, die Cyberkriminelle bereits kennen. Und nicht nur das, ihre Kenntnisse haben sie auch gleich in Code gegossen, einen Exploit geschrieben, Schadsoftware, die die Chrome-Lücke ausnutzt. Und dieser Exploit, der kursiert im Netz. Den kann jeder Digital-Kleingangster nehmen, einen Trojaner oder was anderes Fieses dranhängen und dann nach Surfern suchen, deren Browser nicht auf dem aktuellen Sicherheitsstand ist.

Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, rät dringend, nur mit der aktuellen Version ins Netz zu gehen. Das Gleiche bei Edge, dem Browser von Microsoft. Das BSI warnt. Auch da darf man nur mit der neusten Version zum Surfen raus.

Ist übrigens kein Zufall, dass wenn Chrome einen Bug hat, man den bei Edge meistens auch findet. Die Code-Basis von den beiden – und das sind die am weitesten verbreiteten Browser – die ist weitgehend identisch. – Ja, und in Monokulturen, da fühlt sich Ungeziefer halt wohl – auch das digitale.

Lenovo-Rechner brauchen Firmware-Update

Und noch ein Pflicht-Update – wer einen Lenovo-Rechner hat. Da ist die Firmware löchrig - BIOS und ein paar Systemprogramme. Besonders große Probleme gibt‘s mit dem Update-System selber, womit man neue Firmware installiert. Trotzdem muss man da jetzt ran, eben um neue Firmware einschließlich eines reparierten Update-Systems zu bekommen. – Klingt komisch, ist aber wichtig, sagt das BSI und stuft veraltete Lenovo-Firmware auf der gleichen Risiko-Stufe ein wie die aktuellen Browser-Löcher von Chrome und Edge: 4. 5 gibt‘s.

