Killer's Security: Alles über Google

Bundeslagebild Cybercrime

Ein Schaden von 70 Millionen Euro sei im vergangen Jahr hierzulande durch Cybercrime entstanden. Das geht aus dem Lagebild 2017 des Bundeskriminalamts hervor. Man tut den Verfassern der aktuellen Broschüre aber sicherlich nicht unrecht, wenn man sagt, der wirkliche Schaden kann auch ein Vielfaches davon betragen. Die Dunkelziffer im Netz ist ja besonders hoch. Jedenfalls sind 2017 dem BKA 1425 Fälle von Cybercrime bekannt geworden, ein bisschen mehr als im Vorjahr. Künftig erwartet die Polizei Angriffe auf Smart Homes, computer-gesteuerte Wohnungen und Geldwäsche in der Blockchain, also mit Hilfe von Bitcoins und anderen Kryptowährungen.

Google zerknirscht

Google hat wegen seines mangelhaften Datenschutzes vor dem Handelsausschuss des US-Senats Selbstkritik geübt – ein bisschen zumindest. „Wir geben zu, dass wir in der Vergangenheit Fehler gemacht haben, aus denen wir gelernt haben“, heißt es ganz allgemein in der schriftlichen Stellungnahme von Google. Die europäische Datenschutzgrundverordnung nämlich macht Schule. Viele amerikanische Surfer wollen sowas auch. Und in solchen Fällen geben sich die einschlägigen Datenkraken halt gerne etwas zerknirscht, um die Gesetzgeber milde zu stimmen.

Google unersättlich

Bei Google jedenfalls geht in Sachen Datenschutz wenig. Jetzt ist bekannt geworden, dass die neueste Version des konzerneigenen Browsers Chrome sich automatisch im Google-Konto einloggt, wenn man nebenbei einen anderen Dienst des Konzern nutzt, Google-Mail beispielsweise. Und dann – wenn man eingeloggt ist – kann Google jede Menge Daten vom PC oder vom Handy des Surfers in seine Rechenzentren saugen. Das hat etliche Leute empört. Google will es mit der nächsten Chrome-Version wieder rückgängig machen.

Google-Alternative

Man muss aber gar nicht so lange warten. Man kann ja einfach einen anderen Browser nehmen. Vivaldi beispielsweise. Davon ist gerade die Version 2.0 fertig geworden. Oder den Firefox, der ist ja vor allem hier in Deutschland sehr beliebt. Auch vom Firefox gibt’s Neues zu vermelden, allerdings nicht vom Browser. Sondern einen neuen Dienst haben seine Entwickler ins Netz gestellt. Dort kann man nachschauen, ob seine Mail-Adresse und das zugehörige Passwort bei einem der vielen Hacks in der jüngsten Vergangenheit geklaut worden ist. Ein weiteres Verzeichnis kompromittierter Accounts heißt übrigens Have I Been Pwned?

Supercomputer in München

Und noch was Schönes: SuperMUC, die dritte Generation des Garchinger Supercomputers hat diese Woche offiziell den Betrieb aufgenommen. Da müssen die Herrn Doktoren und Professoren jetzt noch ein Testprogramm drauf laufen lassen, den sogenannten Linpack-Benchmark. Und da dürfte dann wahrscheinlich rauskommen, dass der SuperMUC über 20 PetaFlOPS schafft, 20 Billiarden schwierige Rechenaufgaben pro Sekunde. Damit wäre er wohl im November, wenn die Supercomputer wieder nach Leistung gelistet werden, der stärkste Europas.

Und im Süden von München, an der Bundeswehr-Uni in Neubiberg, wird ein noch stärkerer gebaut, aber ein ganz anderer, ein Quantencomputer. Ist jetzt nicht so schön, der soll mal genutzt werden, um fremde Mails zu entschlüsseln.

