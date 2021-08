Killer’s Security: Linux ist 30

Die Gamescom war diese Woche, die größte Computerspiel-Messe der Welt, diesmal nicht in Köln, sondern wegen Corona im Cyberspace. Mit dabei war auch das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, weil die Rechner von Gamern ja auch ein beliebtes Ziel von Cyberkriminellen sind. Sind teilweise richtige Supercomputer mit starken Grafik-Prozessoren. Und auf denen laufen Krypto-Miner besonders gut, digitales Ungeziefer, das Bitcoins ausrechnet. Das BSI hat einen Podcast zu den speziellen Gefahren für Computerspieler ins Netz gestellt.

Löcher in Router-Firmware

Wobei die tollsten Figuren nicht irgendwelche Spiele-Entwickler erfinden, sondern Kriminelle, Mirai beispielsweise, ein Schadprogramm, das Babyphones befällt und in Zombies verwandelt, die von den Gaunern übers Internet ferngesteuert werden können. Anschließend fallen dann Zehntausende solcher Zombies über Web-Sites her, bis die unter der Arbeitslast zusammenbrechen.

Mirai schlüpft jetzt auch durch die Sicherheitslücke in WLAN-Routern, die letzte Woche in den Online-Nachrichten gemeldet worden ist, in Geräten mit einem bisschen Firmware von der taiwanesischen Firma Realtek. Und diese Woche ist wieder eine Lücke in Routern verschiedener Hersteller entdeckt worden. Man kommt jetzt also wirklich nicht umhin, die beiden Listen mit betroffenen Geräten durchzuschauen, ob man eines davon hat. Die Sicherheitsfirmen Tenable und IoT-Inspector haben die ins Netz gestellt. Und wenn man fündig wird, dann muss man in die Systemsteuerung des Geräts gehen und hoffen, dass man darüber ein Sicherheits-Update bekommt.

Tux feiert Geburtstag

Und am Mittwoch vor 30 Jahren, da hat ein etwas dicklicher junger Mann, der nach eigenem Bekunden so seine Schwierigkeiten bei Mädels hatte und der die meiste Zeit im schmuddeligen Morgenmantel vorm Rechner verbracht hat, der hat damals im Internet angekündigt, ein Betriebssystem zu schreiben. Linus Torvalds heißt der Mann und Linux das Betriebssystem. Ist mittlerweile das am weitesten verbreitete, läuft auf unbezahlbar teuren Großrechnern von IBM, auf Millionen von Internet-Servern und auf den meisten Smartphones. – Android ist eine Variante von Linux. - Hat aber Torvalds damals Alles nicht interessiert. Er hat eigentlich was für seinen Desktop-PC gewollt. Gibt’s auch, Linux für’n PC. Man hat da möglicher Weise Schwierigkeiten mit komplizierten Office-Dateien, weil das Office von Microsoft nicht drauf läuft, aber etliche kostenlose Alternativen. Und sicherer als Windows ist Linux auf jeden Fall. Für Einsteiger eignen sich vor allem Ubuntu und Linux Mint.

