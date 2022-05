Killer’s Security: Krypto-Geld und Krypto-Trojaner

In den Online-Nachrichten berichtet Achim Killer über Verschlüsselungsprobleme. Die hat El Salvador mit dem Krypto-Geld Bitcoin. Nebenan in Costa Rica verschlüsseln derweil Trojaner Behördenrechner. - In Deutschland warnt das BSI Mac-User.