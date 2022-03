Killer’s Security: Kollateralschäden und Kaspersky-Aus

Kollateralschäden, wo man hinschaut. Auch der Cyberspace ist von Putin’s Angriff auf die Ukraine betroffen. Auf beiden Seiten mischen Hacker mit, sowohl skrupellose Digital-Söldner, als auch Playstation-Kiddies, die bloß spielen wollen, Krieg spielen. In Deutschland haben sie jetzt die hiesige Niederlassung von Rosneft attackiert. Das hat das Unternehmen am Wochenende dem BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, angezeigt. War ein meldepflichtiger Angriff auf eine kritische Infrastruktur. – Und wer zahlt’s? Wer kommt für Schäden auf, die bei solchen Attacken entstehen? Das ist nicht noch raus. Darüber streiten sich derzeit deutsche Industrie und Versicherungswirtschaft.

BSI warnt vor Kaspersky

Privat-Anwendern rät das BSI derweil, keine Anti-Viren-Software des hiesigen Marktführers, aber eben auch russischen Unternehmens Kaspersky einzusetzen. Konkrete Fälle von Spionage oder Sabotage wirft das BSI Kaspersky zwar nicht vor. Aber es ist halt auch so, dass Anti-Viren-Software überall da hin muss, wo digitales Ungeziefer sein könnte – also überall hin. Anti-Viren-Software hat immer umfassende Zugriffsrechte auf den Rechnern, auf denen sie installiert ist. US-Amerikanische IT-Sicherheitsfirmen haben deswegen so ihre Probleme, weil die verpflichtet sind, die NSA in fremde Rechner reinkucken zu lassen, wenn dieser berüchtigte Geheimdienst das denn verlangt. Wie die russischen Geheimdienste das denn so halten, ist nicht bekannt. Kaspersky sagt, man arbeite beispielsweise mit dem Inlandsgeheimdienst FSB zusammen, aber nur, um die Internet-Kriminalität zu bekämpfen. – Ja, muss man sich wohl wirklich fragen, wo die Konzernzentrale steht, bevor man Anti-Viren-Software herunterlädt. Also: Die von Avira steht in Tettnang, in Deutschland, Avast: London, F-Secure: Helsinki. Keine Anti-Viren-Software zu installieren, ist auch eine Möglichkeit – für die Nutzer von Windows. Das nämlich bringt den Windows-Defender mit und stellt ihn scharf, wenn kein anderes Schutzprogramm installiert ist.

EU gegen eingeklebte Akkus

Ach ja - noch was Schönes: der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und Rates über Batterien und Altbatterien zur Aufhebung… usw. usw.: Das Europaparlament debattiert über Smartphone- und andere Akkus. Schönes Thema! Und in der Diskussionsvorlage steht in Artikel 11: „In Geräte eingebaute … Batterien müssen… vom Endnutzer… leicht entfernt und ausgetauscht werden können.“ Das wär’s doch! Eine Vorschrift, nur austauschbare Handy-Akkus zu verbauen. Dann muss man so ein Gadget nicht gleich wegwerfen, bloß weil der Akku schwächelt. Steht in Brüssel zur Diskussion!

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Weitere Ausgaben von Killer's Security finden Sie hier.