Killer’s Security: Kleingangster und Exploit-Bomber

Freiberuflich als App-Tester für die Fintech-Industrie arbeiten – das isses doch. Wenn man sowas auch noch so ganz nebenbei in einem Gespräch mit anderen Wichtig-Seiern und –Tuern erwähnen kann, dann ist das doch Balsam für’s ansonsten oft arg geschundene Ego. - Das Bundeskriminalamt allerdings warnt aktuell und dringend vor Job-Angeboten, die sowas versprechen. Dabei wird einem vorgegaukelt, man solle verschiedene Banking-Apps ausprobieren, deshalb ein paar neue Konten eröffnen und dann ID und Passwörter an seine Auftraggeber weiterreichen. Und die wickeln dann Drogengeschäfte über die Konten ab, werden nicht erwischt – wie auch, es kennt sie ja keiner – aber die Konto-Inhaber kennt man. Und die sind dann verratzt.

Kostenlose Handelsregisterauskünft

Handelsregister-Auskünfte kriegt man seit Montag, seit dem Ersten, kostenlos auf handelsregister.de. Geht einfach, wie googeln.

Und auf handelsregister.de, da bekommt man auch gleich eine Warnung zu Gesicht vor falschen Handelsregistern, Telefon- und Branchenverzeichnissen. Da verschicken Gauner dubiose Angebote, die aber so aussehen, als handele es sich um die Rechnung für einen Eintrag irgendwo, den man beauftragt haben soll. Etliche Selbständige haben bezahlt, sich löffeln lassen. Und das ist teuer.

Zero-Exploit-Bomber

Subzero heißt ein digitaler Schädling, den Microsoft entdeckt hat. Subzero, weniger als null, Tage hat man Zeit, sich auf einen Angriff vorzubereiten – also es geht nicht, weil dieses Ungeziefer so genannte Zero-Day-Exploits dabei hat, quasi Einbruchswerkzeuge, gegen die es noch keinen Sicherheits-Patch von Microsoft gibt. Ist ne Spionageschichte, die in Wien spielt im schmuddeligen Milieu von Geheimdienstlern, Kriminellen und Halbkriminellen. Wer die Sicherheitspatches von diesem Jahr, von Microsoft und Adobe installiert hat, der ist erst mal sicher, da greifen die Exploits vom Subzero nicht mehr. Aber er hat mittlerweile sicherlich neue dabei.

Bug Bounty für weiße Hacker

Frische Software gibt’s: Chrome Nummer 104, die aktuelle Version vom Browser von Google. Sagenhafte 27 Sicherheitslöcher macht die dicht. Die sind teilweisen von weißen – von guten – Hackern entdeckt worden. Und die haben dafür insgesamt 80.000 Dollar als Belohnung bekommen. Da muss der Chrome viele Cookies fressen, bis das Geld wieder drin ist.

Linux für Einsteiger

Mint – Minze heißt die Linux-Distribution, die sich für Einsteiger am besten eignet. Da sind jede Menge Codex dabei für Musik und Filme. Die Nummer 21 von Linux Mint ist jetzt herausgekommen – kann man ausprobieren, ohne es gleich zu installieren – mit einem USB-Stick. Ein Versuch lohnt sich: https://linuxmint.com/

Und die Meldung zum Schluss:

Schwermetall im Cyberspace

Wacken ist! Heavy Metal in einem Kaff in Schleswig-Holstein und - im Cyberspace. Die Telekom macht eine Werbeaktion draus und überträgt das Festival. Das ist was fürn Sommerabend aufm Balkon – mit Ohrhörern, versteht sich. Und wenn man dann reingeht, weil man raus muss, dann kann man in ein ordentliches Badezimmer mit Keramikschüssel und muss nicht vorm Dixi-Klo Schlange stehen. – So kommod kann’s zugehen in der Virtualität.

