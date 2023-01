Killer’s Security: Kernel-Lücken in Android

Irgendso eine Veranstaltung für Radio- und Fernseh-Händler war’s mal – erst in New York, später dann in der Wüste von Nevada. Mittlerweile ist die internationale Leitmesse der IT-Industrie draus geworden, aus der CES, der Consumer Electronic Show, die dieses Wochenende in Las Vegas stattfindet. Und weil jede Menge IT derzeit in Autos verbaut wird, ist die deutsche Wirtschaft mit VW und BMW vertreten. Die Konzerne bezeichnen ihre Erzeugnisse ja inzwischen als Smartphone beziehungsweise als Supercomputer auf Rädern. Und ob so ein rasender Supercomputer auch vernünftig mit seinen Rädern umgehen, sie selbständig lenken und abbremsen kann, darum geht es in der Konkurrenz auf dem Weltautomobilmarkt. In Deutschland dürfte man theoretisch seit dem 1. Januar auch bei Tempo 130 die Hände vom Steuer lassen, wenn man denn so ein Auto hätte, das den so genannten Level III des autonomen Fahrens beherrscht. Hat aber noch niemand, weil noch keines dafür zugelassen ist. In Las Vegas aber sind solche Autos schon zu sehen.

Aktuelle Firmware für Home-Router

Jetzt geht sie zuende, die staade Zeit. Nächste Woche ist Schluss. Was fängt man an mit dem Rest? – Man könnte beispielsweise seinen Home-Router auf den aktuellen Sicherheitsstand bringen. Da werden ja in jüngster Zeit ständig Löcher in der Firmware entdeckt, der Software drin. Aktuell gibt’s Sicherheits-Updates für Synology-Geräte, Netgear, Fritz-Boxesfritzb und etliche andere Home-Router mehr. Da sollte man mal nachschauen und das Gerät nach Updates suchen lassen. Und derweil kann man sich ja dran freuen, was so ein gescheites Kästchen alles kann, Up- und Download-Geschwindigkeit zeigt es einem an, das häusliche WLAN managet es, und als Netzspeicher lässt es sich oft auch nutzen. Es ist so eine Art Armaturenbrett für den Cyberspace. Muss man pfleglich mit umgehen.

Google’s Update-Roulette

Google hat kritische Kernel-Lücken in Android gestopft, und zwar bei fast allem, was es da gibt, Android 10, 11, 12, 13. Der Kernel, der Kern, ist quasi das Allerheiligste eines Betriebssystems. Und kritisch ist ein anderes Wort für „saugefährlich“. Da sollte man mal nachschauen, auf welchem Sicherheitsstand das Handy ist, auf welchem Patchlevel. Wenn da schon irgendwas mit 2023 steht, dann passt es erst einmal wieder. Und wenn nicht… na ja, das Jahr ist ja noch lang. Vielleicht kommt ja noch was. Und wenn doch nicht, dann hat man ein Problem, das viele haben, ein Android-Handy von einem Hersteller, der es nicht mehr für nötig hält, die Google-Patches in ein Firmware-Update zu packen. Das ist das am weitesten verbreitete Sicherheitsproblem der Informationsgesellschaft, dass die IT-Endgeräte, die die meisten immer mit sich herumtragen, oft veraltet und unsicher sind.

Support-Ende für Windows 8.1

Und nächste Woche gibt’s auch Updates. Da ist der erste Patchday des Jahres. Ein paar ganz besondere Software-Flicken sind wohl dabei: die letzten Sicherheits-Updates für Windows 8.1. Das war dieses eigenartige Betriebssystem, mit dem die Benutzeroberfläche eines PCs ausgesehen hat wie bei einem Smartphone. Hat sich nicht durchgesetzt. Ist jetzt reif für Technik-Museum. Nächste Woche läuft der Microsoft-Support für Windows 8.1. aus.

Weitere Ausgaben von Killer's Security finden Sie hier.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!