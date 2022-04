Killer's Security: Industroyer und Sandworm

Industroyer 2.0

So heißt das wohl übelste digitale Ungeziefer, das sich derzeit im Cyberspace herumtreibt. Der Name kommt von „industry“ und „destroyer“, es ist also ein Schädling, der Industrie-Anlagen befällt. Nach Angaben des ukrainischen Computer Emergency Response Teams hat der Industroyer 2.0 vor ein paar Tagen Steuerungsrechner eines ukrainischen Stromversorgers angegriffen, ist aber von Sicherheitsexperten von Microsoft und des slowakischen Anti-Viren-Unternehmens Eset abgwehrt worden.

Die Hacker-Gruppe, die wohl dahintersteckt, nennt sich Sandworm. Die USA sagen, das sei eine Einheit eines russischen Geheimdienstes. Industroyer 1.0 gab es vor ein paar Jahren, auch in der Ukraine und wahrscheinlich ebenfalls in Auftrag von halbstaatlichen russischen Hackern unterwegs. Das ist so in etwa die übelste Kombination, die man sich vorstellen kann: ein Geheimdienst mit genügend Geld für kriminelle High-Tech und dann noch ein Schadprogramm, das nicht bloß schnüffelt, verschlüsselt oder löscht, sondern einen richtigen physischen Schaden anrichtet. Das bekannteste Exemplar von diesem Dreckszeug ist der Stuxnet, der 2010 die iranische Urananreicherungsanlage in Natanz lahmgelegt hat.

Staatsdiener und Vandalen

Vandalismus in der Wikipedia. An unreife Youngsters denkt man ja, wenn man im Internet-Lexikon auf irgendwelchen Blödsinn stößt, den offenkundig jemand bloß zum Spass da reingeschrieben hat und sich dann kindisch drüber freut, wenn er damit durchkommt. Ja, ist wohl so. Es gibt aber auch erwachsende, und sogar nach BAT bezahlte Vandalen. Das schreibt die Frankfurter Allgemeine. Demnach seien in den letzten Jahren 17.000 Edits, also Bearbeitungen von Lexikon-Artikeln, in bundesdeutschen Amtsstuben getätigt worden. Und die Staatsdiener waren dabei alles andere als seriös. Mit Vorliebe haben sie Minister verunglimpft, ihre obersten Chefs. Und über Journalisten schreibt einer, dass es sich dabei um – Zitat – „Enddarmbewohner der Mächtigen“ handele. Ja, da klopft der Amtmann sich doch auf die Schenkel. Und das ganze Sachgebiet lacht mit.

Ansonsten aber ist die Wikipedia seriös und auch sehr um ihren guten Ruf bemüht. Und deshalb will sie keine Spenden in Form von Kryptogeld mehr annehmen, weil das teilweise von zwielichtigen Leuten emittiert wird oder viel Strom braucht, wenn es ausgerechnet wird.

Patchday!

Um seinen PC kümmern muss man sich noch diese Woche. Es war Patchday. Microsoft hat 130 Sicherheitslücken gestopft, die gefährlichsten davon in Windows. Da sollte man mal überprüfen, ob die Update-Funktion alle Patches heruntergeladen und installiert hat. Adobe patcht ja immer am gleichen Tag wie Microsoft. Seine PDF-Software hat der Konzern diesmal vor allem abgedichtet, Acrobat und Reader und Acrobat Reader und wie die sonst noch heißt. Und Google hat dann noch ein Dutzend Lücken in seinem Browser Chrome dichtgemacht.