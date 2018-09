Killer's Security: Happy Birthday, liebe Datenkrake!

Zwei Jahrzehnte hat es gedauert, bis aus einem jungen sympathischen Start-up eine große, nimmersatte Datenkrake geworden ist. Google ist jetzt 20 Jahre alt. Wie der Konzern persönliche Daten sammelt, das zeigt exemplarisch eine typische Android-App, die seit dieser Woche mit all ihren Möglichkeiten auch in Deutschland genutzt werden kann: Arts and Culture heißt sie. Klasse!

Maler, Ausstellungen und die Art-Selfie-Funktion

Man kann virtuell Ausstellungen besichtigen, die in Wirklichkeit schon längst geschlossen sind, sich Bilder von 5.736 Malern anschauen und kucken, was in der näheren Umgebung so in Sachen Kultur los ist. Und der Knüller: die Art-Selfie-Funktion.

Darüber ist diese Woche ja auch - reich bebildert - in den Tageszeitungen berichtet worden, beispielsweise dass die Art-Selfie-Funktion Ähnlichkeiten zwischen Boris Becker und einem Gemälde von Henri Toulouse-Lautrec entdeckt hat. Das funktioniert so: Man macht ein Selfie, und Google stellt ein digitalisiertes Gemälde dazu, das dem Selfie angeblich ähnelt.

Millionen Surfer haben solche Bilderpaare schon in den sozialen Netzwerken verbreitet, vielleicht mit dem selbstkritischen Kommentar: Jetzt hab’ ich zwar diese Diät gemacht, seh’ aber immer noch aus, wie von Rubens gemalt. Ein lehrreicher Spaß. Bloß man lädt halt biometrische Daten von sich zu Google hoch. Wer meint, dass es darauf auch nicht mehr ankommt, der findet die App im Google Play Store.