Killer’s Security: Guerilleros und Gauner im Cyberspace

Um Sodom und Gomorrha im Cyberspace geht’s diesmal in den Online-Nachrichten. Kurz zusammengefasst, was Hacker – politische, staatliche oder kriminelle – wieder so alles angestellt haben.

Der größte Coup war sicherlich ein Angriff auf die mexikanische Armee: 6 Terabyte an Daten oder vier Millionen Militärdokumente sind den Hackern dabei in die Hände gefallen. Der Präsident Lopez Obrador hat es bei einer Pressekonferenz zum Thema diese Woche so formuliert: „Sie dringen in das System ein und nehmen alle Informationen heraus.“ – Ja, genauso war’s wohl.

Die Angreifer gehören zur Gruppe Guacamaya. Sie haben schon Armee-Rechner in Chile, Peru, Kolumbien und Guatemala angegriffen, außerdem Bergbau-Unternehmen und Öl-Konzerne. Sie sagen, sie würden Dokumente an die Presse weiterreichen, um Unterdrückung und Ausbeutung der indigenen Bevölkerung offenzulegen.

Hacktivisten nennt man solche Leute, Che Guevarra‘s Enkel over TCP/IP.

Anklage wegen Sextortion

Das gerade Gegenteil davon sind Sextortioner, Sex-Erpresser im Netz. Die haben keine hehren Ziele, sondern ausschließlich monetäre. In München steht gerade einer vor Gericht, dem sowas vorgeworfen wird. Seine Bande soll mindestens 300.000 Euro bei ihren wohl ausschließlich männlichen Opfern abgegriffen haben - mit folgendem Trick: Eine Frau bandelt mit einem Mann auf einem Dating-Portal an. Man verabredet sich zu einer Video-Konferenz, um sich virtuell an einander zu erfreuen. Und anschließend dann wird das aufgezeichnete Video dazu benutzt, um das Opfer zu erpressen.

Die Polizei in Nordrheinwestfalen hat Informationen zum Thema ins Netz gestellt. Wen es drückt, der sollte die vorher lesen:

Angriff auf Babynahrungshersteller

Und in Pfaffenhofen, da hat es Hipp erwischt, den bekannten Baby-Gläschen-Abfüller. Ein Cyberangriff hat die Telefonanlage und die Produktion am Stammsitz lahmgelegt.

Zombies gegen Ego-Shooter

Und was die Szene im Netz besonders umtreibt, ist ein Angriff auf den Spiele-Entwickler Blizzard. Der hat am Dienstag einen neuen Ego-Shooter im Netz freigeschaltet, Overlook 2, ein Spiel, bei dem es im Wesentlichen darum geht, mit einer digitalen Pumpgun alles umzunieten, was sich bewegt. Ist scheinbar auf viel Interesse gestoßen. Und der Blizzard-Chef hat sich denn auch erst einmal über Twitter sehr gefreut darüber, bis sich dann herausgestellt hat, dass das nicht nur Gamer waren, die zu Blizzard gesurft sind, sondern auch ein dDoS-Angriff. Da versuchen so viele Internet-PCs auf ein Mal auf einen Server zuzugreifen, dass der zusammenbricht. Ist bei Blizzard denn auch so geschehen. Meistens sind bei sowas auch Zombies dabei, mit Schad-Software infizierte Rechner, mit denen dDoS-Attacken gefahren werden, ohne dass ihre Besitzer davon was mitkriegen. Na ja, und gegen Zombies, da hilft ja auch die beste Pumpgun nix.

Hacktivisten, Sextortioner und Zombies – Es war mal wieder eine ganz normale Woche im Cyberspace.

