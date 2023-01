Killer’s Security: Godfather hilft den Scriptkiddies

ChatGPT heißt ein Stück Software im Internet, das derzeit für Aufregung sorgt. Es ist künstlich intelligent, und man kann sich mit ihm in natürlicher Sprache unterhalten. Und diese Jugend heutzutage, die hat natürlich wieder nichts als Unsinn im Kopf und treibt allerlei Scherze mit dem Chatbot. Hausarbeiten beispielsweise soll er gut schreiben können. Und Lehrer, die sich von imposanten Formulierungen beindrucken lassen, aber nicht auf den Inhalt eines Aufsatzes achten, die könne man mit seiner Hilfe leicht veräppeln, heißt es. Und jetzt soll der ChatGPT auch noch Schad-Software schreiben. Das würden aktuell Script-Kiddies versuchen, aus ihm rauszukitzeln, Youngsters, die anstatt ihre Hausaufgaben zu machen, mit digitalem Ungeziefer spielen wollen, noch bevor sie ordentlich programmieren gelernt haben. Das war mal ganz schlimm – so um die Jahrtausendwende herum - als sich alle paar Wochen ein neuer Computer-Wurm pandemisch im Cyberspace ausgebreitet hat. Die waren alle gar nicht so richtig programmiert, sondern meist bloß einfache Scripte, wie eben auch Script-Kiddies sie zusammenklicken können. Und jetzt hat die IT-Sicherheitsfirma Check-Point Scripte entdeckt, die ChatGPT geschrieben hat. Damit lassen sich Daten verstecken und Software, auch Schadsoftware, aus dem Internet laden. - Ja, schöne Geschichte! Aber richtig gefährlich ist es nicht. Für Scripte brauchen auch Kiddies keinen Chatbot. Das können die schon selbst. Schwierig hingegen sind Exploits, Software, die Sicherheitslücken ausnutzt. Und Exploits schreiben, das können weder Script-Kiddies noch der ChatGPT.

Patchday!

Und für zwei Sicherheitslücken in Windows, da gibt es bereits Exploits, da machen sich bereits kriminelle Profis dran zu schaffen, an den Sicherheitslücken. Es wird befürchtet, dass sie Schadsoftware durchschieben könnten, die sich dann weiter in den Windows-Kernel einschleicht. Ist übel, sowas. Und übel war auch, dass man bislang nix dagegen tun hat können. Es waren Zero-Day-Lücken, Lücken, die man nicht mit einem Sicherheitspatch hat dicht machen können – bis Dienstag, da war Patchday. Jetzt stehen Updates im Netz. Muss man unbedingt installieren.

Godfather auf dem Handy

Die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die warnt jetzt auch vor Schad-Software, vor Godfather, einem Banking-Trojaner für Android – der heißt so. Das Übliche: Er macht Screenshots, wenn man gerade sein Passwort eintippt, fälscht Web-Seiten, Kurznachrichten und Telefonate und hat auch ansonsten die einschlägigen schweinischen Tricks drauf. Wie man sein Android-Handy zuverlässig dagegen schützt, dazu sagt allerdings auch die BaFin nix, wohl weil es gar nicht geht. Man sollte Apps nur aus Google Play holen, das sicherer, als wenn man was aus dubioser Quelle lädt. Aber richtig sicher, ist es halt auch nicht. Man muss sich wohl einfach bewusst sein, dass Handy-Banking riskant ist. Und man darf keiner Bildschirmmaske trauen. Denn sie könnte ja auch von Godfather oder einem anderen Trojaner stammen.

