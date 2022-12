Killer’s Security: Getwitter im Cyberspace

Unwetter im Cyberspace. Seit Wochen schon getwittert’s, seit Elon Musk den Kurznachrichtendienst aufgekauft hat. Jetzt will er Corona-Falschmeldungen nicht mehr aussortieren, sondern online lassen. Sowas verschreckt natürlich Anzeigenkunden, die sich um ein sauberes Image bemühen und nicht werben wollen, wo Aluhüte schwurbeln. Apple beispielsweise, wahrscheinlich der größte Anzeigenkunde, hat Werbung auf Twitter fast vollständig gecancelt. In der Folge hat’s Drohungen gehangelt: Apple wolle Twitter aus dem Appstore werfen, und Musk wolle ein eigenes Twitter-Handy als Konkurrenz zum iPhone bauen lassen. Aber am Mittwoch haben jetzt doch der Apple-Chef Tim Cook und Musk ein „gutes Gespräch“ geführt und dabei – Zitat -„Missverständnisse“ ausgeräumt. So hat es zumindest Musk getwittert.

Apple beschränkt Airdrop-Nutzung

Und vielleicht noch mehr als Musk kratzt China am sauberen Apple-Image. In China haben Demonstranten ihre Parolen und Botschaften gerne über den Apple-Dienst Airdrop verbreitet. Der hat sich gut dafür geeignet. Da werden Nachrichten direkt von Gadget zu Gadget geschickt, von iPhone zu iPhone. Airdrop funktioniert über Bluetooth und WLAN. Es ist also kein Stück Internet dazwischen, das überwacht werden könnte. Aber seit dem letzten Update vor ein paar Wochen auf iOS 16.1.1, da ist Airdrop in China eingeschränkt. Es funktioniert nur noch 10 Minuten am Stück und muss dann wieder neu gestartet werden. Kann man also nicht in der Öffentlichkeit rumstehen, so tun, als habe man mit allem nichts zu tun, und warten, bis einen jemand ganz nebenbei einen Demonstrationsaufruf zusteckt. Apple verhindert das und erleichtert so den chinesischen Zensoren ihr schmutziges Geschäft.

Router-Updates

Router, das sind diese wunderbaren Kästchen, hinter denen die unendlichen Weiten des World Wide Web liegen, sind eigentlich mehr als bloß Router, auch noch Firewall, Netzspeicher, WLAN-Hotspot und immer öfter Steuerungszentrale für’s Smart Home, für intelligente Steckdosen, Rollläden und Heizungen. Die hängen meist in einem separaten Funknetz, das der Router bei Bedarf aufbaut. Einen Server im Netz brauchen sie auch noch, um Daten hoch- und runterzuladen. Und da beginnt das Problem: Der Router-Hersteller D-Link schaltet zum Jahreswechsel die Server für seine Dienste Mydlink und Mydlink Baby Monitor ab. Da kann man dann all die vermeintlich smarten Gadgets nicht mehr richtig benutzen. Ist blöd, wenn einem sowas passiert - im smart Home.

Und für den in Deutschland am weitesten verbreiteten Home-Router gibt’s ein neues Betriebssystem – für die Fritzbox: das FritzOS 7.50. 150 neue Features bringt das mit, viele fürs smart Home. Auf „System“ muss man gehen und dann auf „Update“, dann kuckt der Fritz, was an neuer Software für ihn im Netz steht. Sollte man öfters machen, nach Updates, vor allem nach Sicherheits-Updates, suchen - für den Home-Router.

