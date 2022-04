Killer's Security: FBI gegen Zyklopen

Elon Musk ist der reichste Mensch

Um Elon Musk kommt man nicht herum diese Woche in der Computerei. Den Mann, der in Berlin-Brandenburg gerade seine Giga-Factory für Tesla-Autos eingeweiht hat, mit X-Space seine Milliardärskumpels ins All schießt und mit Hyperloop eine Art Rohrpostsystem für Menschen und Sachen entwickeln lässt. Er ist laut Forbes jetzt der reichste Mann der Welt. Über 200 Milliarden beträgt sein Vermögen. Und seit dieser Woche ist er auch größter Einzelaktionär bei Twitter. Gut 9 Prozent gehören ihm. Das hat er jetzt die Börsenaufsicht wissen lassen.

US-Gewerkschaft bei Amazon

Platz 2 der Forbes-Liste nimmt Jeff Bezos ein. 170 Milliarden Dollar hat der Amazon-Chef - und ansonsten Ärger mit der Gewerkschaft ALU, der Amazon Labor Union. Die hat sich in Staten Island, im New Yorker Zentrallager des Konzerns, gegründet. Die Mehrheit der dort Beschäftigten hat dafür gestimmt. Da gibt’s ja Einiges zu tun für die Gewerkschaften bei Amazon, was die Konzernleitung aber wohl am liebsten totschweigen will. Eine Messenger-App für seine Päckchen-Schlepper testet der Konzern gerade intern. Und da werden schlimme Wörter einfach blockiert, alles, was den Gewinn von Amazon beeinträchtigen könnte: Gewerkschaften, Toiletten-Gänge, Gehaltserhöhungen.

Bundesdatenschutzbeauftragter fordert Beschäftigtenschutzgesetz

In Deutschland mahnt derweil der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber ein Beschäftigtendatenschutzgesetz an. Das ist die zentrale Forderung aus Kelbers Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr. Auf bfdi.bund.de steht der gesamt Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

Botnet

Das FBI ist sehr rührig dieser Tage. Jetzt haben sie Cyklops Blink übers Internet die Steuerungsrechner abgeklemmt, dem Botnet, das wahrscheinlich vom russischen Geheimdienst betrieben und für kriminelle und militärische Zwecke eingesetzt wird.

Und einen internationalen Betrügerring haben sie ausgehoben, der CEO-Fraud betrieben hat. Also: Die Gauner knacken E-Mail-Konto oder Messenger von einem CEO oder einem anderen Chef und geben dann einem Angestellten die Anweisung, eine Zahlung zu veranlassen. Damit machen sie einen Riesen-Reibach. In den USA ist laut FBI letztes Jahr ein Schaden von 2,4 Milliarden Dollar gemeldet worden.

Ja, das Internet ist gefährlich. Da geht man tunlichst nur mit einem sicheren Browser hin. Den Firefox 99 gibt’s, der hat ein paar Kinkerlitzchen-Features mehr und vor allem 12 Sicherheitslücken weniger.

