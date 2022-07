Killer’s Security: Falsche Polizisten und Fake-Abgeordnete

Gleich drei Bundesbehörden haben diese Woche vor Identitätsdiebstahl gewarnt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und das für Verfassungsschutz haben die Bundestagsabgeordneten ermahnt, doch auf ihre Messenger-Accounts zu achten. Geheimnisvolle Angreifer versuchen nämlich gerade, die in größerer Zahl zu übernehmen. Und wenn jemand Anderes die Identität eines Politikers annimmt, dann kann das böse Folgen haben. Unsereinem wiederum luchsen Gauner gerne geldwerte Teile der Identität ab, Kreditkartennummern, Passwörter, Bankzugangsdaten… Die Bundesnetzagentur warnt in diesem Zusammenhang vor Telefonanrufen falscher Polizisten – Gauner. Die versuchen, einem am Telefon persönliche Informationen abzuschwatzen oder sie fragen gleich nach Geld. Diese Betrugswelle reiten offenbar immer mehr. Noch im Januar hatte sich überhaupt niemand bei der deutschen Netzaufsicht über sowas beschwert. Im Februar gab’s vier Beschwerden und jetzt im Juni weit über 7000. Und die allermeisten Betrugsversuche werden erfahrungsgemäß gar nicht bekannt. Da muss man sehr misstrauisch sein.

Kartellamt checkt GAFA

Das Bundeskartellamt arbeitet sich an der GAFA ab, den großen Internet-Konzernen, Google, Apple, Facebook und Amazon. Da prüft das Kartellamt, ob es sich bei denen um Unternehmen mit überragender, marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb handelt, also ob sie Märkte manipulieren können, beispielsweise weil so ein Markt, ein App-Shop nur auf Handys mit ihrem Betriebssystem läuft. Dann werden sie unter strenge Beobachtung gestellt. Google und Facebook stehen schon auf der Liste – und haben sich gefügt. Diese Woche hat das Bundeskartellamt noch Amazon draufgesetzt. Da sieht man das anders und will Rechtmittel einlegen. Die Entscheidung für oder gegen Apple steht noch aus.

Quantensichere Verschlüsselung

Und eines der größten Probleme der Computerei ist seit dieser Woche seiner Lösung ein gutes Stück näher. Am Dienstag hat die US-amerikanische Standardisierungsbehörde NIST bekanntgegeben, welche Kryptoverfahren sie als quantensicher standardisieren wird, also wie wir weiterhin sicher mailen, surfen und digital signieren können, auch wenn es mal Quantencomputer gibt. Die können zwar gar nicht so viel, wie man immer meint, gegenwärtig schon gar nicht, da stehen sie bloß als Dummies in Labors rum und werden ausprobiert. Aber in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren, da werden sie Eines sicherlich mit Leichtigkeit können, ellenlange Zahlen in ihre Primfaktoren zerlegen. Und genau darauf, dass das schwierig ist, beruhen gegenwärtige Verschlüsselungsverfahren. Künftig also braucht’s andere. Vier hat das NIST ausgesucht. CRYSTALS-Kyber heißt das wohl wichtigste davon. Muss man sich nicht merken den Namen. Aber der Algorithmus soll helfen – gegen die künftig schnüffelnden Quantencomputer.

