Killer's Security: Fakes, Hacker und Apple-Clones

Mit dem digitalen Wiedergänger eines toten Jungen sucht die niederländische Polizei dessen Mörder. Vor 20 Jahren haben Unbekannte den Jungen namens Sedar Soares in Rotterdam ermordet. Die Polizei hat ein Video mit Freunden, Verwandten und Lehrern von Sedar aufgenommen, die eventuelle Zeugen der damaligen Tat bitten, sich doch noch zu melden. Sedar Soares ist in dem Video auch zu sehen. Er ist quasi mit Hilfe von künstlicher Intelligenz hineinmontiert worden. Das Video steht auf Youtube. Ist schon unheimlich.

Deep Fakes können gefährlich sein

Deep Fake nennt sich das, wenn zwei künstliche Intelligenzen sich gegenseitig hochputschen. Die eine fälscht, macht den Fake. Die andere versucht, ihr draufzukommen. Und wenn sie das nicht mehr schafft, dann ist der Fake deep, die Fälschung perfekt. Ist natürlich auch gefährlich sowas, was man allein schon an den vielen gefälschten Wladimir Putins merkt, die im Netz kursieren. Nicht auszudenken, was passiert, wenn einer davon droht und irgendein anderer Oberbefehlshaber nicht merkt, dass das bloß ein Fake ist. Die österreichische Regierung hat deshalb einen Aktionsplan gegen Deep Fakes vorgelegt, der Basis-Technologien für solche Fälschungen international verbieten will. Mord und Krieg. Ist also nun wirklich ein ernstes Thema. Aber natürlich kann man mit Deep Fakes auch Spaß haben. Reface heißt eine App für Android und fürs iPhone, mit der man sich selbst in bekannte Kinofilme montieren kann, steht im Appstore und auf Google Play. Deep Fakes sind auch Thema im Computer-Magazin, am Sonntag um 16.35 Uhr und 20.35 Uhr bei BR24 im Radio.

Microsoft macht auf Apple

Der wichtigste Branchentermin diese Woche war die Build, die Entwicklerkonferenz von Microsoft. Der Konzern macht einen auf Apple und baut den Appstore von Windows aus. – Ja, wer's braucht…

Computer-Virus legt Bundesland Kärnten lahm

Und den obligatorischen großen Cyberangriff hat es diese Woche auch gegeben. Erwischt hat es Kärnten in Österreich. Dienstag früh sind da in der Landesverwaltung die Rechner heruntergefahren worden, weil ein unbekannter Virus kursiert ist. Und den Rest der Woche ist dann kaum noch was gegangen.

Hacker hilft Firefox auf die Sprünge

Pwn2Own ist der schier unaussprechliche Name eines Hackerwettbewerbs. Er kommt daher, dass man früher Youngsters ein paar Gadgets gegeben hat, Handys und PCs, die sie hacken sollten – pwn. Und wenn sie das geschafft haben, dann haben sie die Dinger behalten dürfen: Pwn2Own. Hacken, um ein Handy zu besitzen. Dafür macht's heute natürlich keiner mehr. 100.000 Dollar hat Manfred Paul aus Bonn bekommen, weil er letzte Woche auf der Pwn2Own den Firefox gehackt hat. – Gut, hätte man auch schon letzte Woche melden können. Aber diese Woche ist's dringlich, weil nämlich Mozilla die Lücke inzwischen gestopft hat, die Manfred Paul für seinen Hack ausgenutzt hat. Das ist wirklich schnell gegangen. Die Version 100.0.2 ist erst mal wieder dicht. Und den Thunderbird, der hängt ja code-mäßig stark am Firefox, den muss man auf die 91.9.1 bringen.

