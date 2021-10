Killer’s Security: Facebook-Crash und Windows 11

Gleich zwei Katastrophen hat’s diese Woche bei Facebook gegeben. Erst einmal ist Facebook am Montag weltweit für sieben Stunden offline gegangen – samt Instagram und WhatsApp. Da hat ein Techniker den Backbone des konzerneigenen Netzes überprüfen wollen. Das ist quasi das kommunikationstechnische Rückgrat - mit ganz dicken Kabeln. Der Techniker hat also den Computer-Befehl zur Überprüfung der Ausfall-Sicherheit gegeben, woraufhin der Backbone ausgefallen ist. Muss ganz dumm gelaufen sein. Schad drum sei es nicht, hat Frances Haugen dazu gemeint. Die ehemalige Facebook-Angestellte wirft dem Konzern unter anderem vor, dass über seine Dienste Falschinformationen verbreitet werden, obwohl er technisch in der Lage sei, das weitgehend zu unterbinden. In den USA ist Haugen vom Senat angehört worden. Und Senatoren, die EU-Kommission und das deutsche Justiz-Ministerium fordern jetzt, dass Facebook stärker reguliert wird.

Microsoft schiebt ein Windows nach

Und dann hat diese Woche angeblich wieder mal eine neue Ära begonnen.

"Das ist die erste Version einer neuen Windows-Ära. Wir programmieren für das nächste Jahrzehnt und die Zeit danach". Microsoft-Chef Satya Nadella

Also von Windows 11 redet der Mann. Das steht seit dieser Woche im Netz, kann man installieren – oder auch nicht, weil nämlich Windows 11 so hohe Anforderungen an einen PC hat, auf dem es installiert werden kann. Das nervt die Nerds und Frickler, die Windows 11 unbedingt ausprobieren wollen. Und deshalb hat Microsoft noch einen Registry-Schlüssel veröffentlicht, mit dem Windows 11 dann nicht mehr so hohe Anforderungen hat - aber später vielleicht keine Updates mehr bekommt. Na ja. Der ultimative Tipp zum Thema: Windowsfx: https://www.windowsfx.org/. Das sieht aus wie Windows 11, dessen neue Benutzer-Oberfläche kann man damit mal ausprobieren. Es ist aber kein Windows, sondern ein Linux, kostet nix, lässt sich auf einen USB-Stick packen und booten. Es ist schon interessant, was Microsoft mit Windows 11 vorhat: Android-Apps sollen darunter laufen. Aber das kommt erst im nächsten Jahr. Die neue Benutzeroberfläche hingegen gibt es jetzt schon. Und die schaut man sich besser auf einem Linux-Kern an, als in der Windows-Registry rumzufieseln.

Der Firefox lässt sich nicht abschütteln

Microsoft hat übrigens wieder Tricks in Windows 11 eingebaut, die die Konkurrenz ausbremsen. Man soll sich beispielsweise fast den Zeigefinger wundklicken, wenn man ein anderes Programm, als das von Microsoft dafür vorgesehene als Standard-Programm einstellen will. Der Firefox umgeht diese Schikane. Der lässt sich mit nur einem Klick als Standard-Browser festlegen. Microsoft’s Edge schickt er dann auf die Reserve-Bank. Ab der Version 91 kann er das.

Das ist aber nicht die aktuelle Version. Die hat mittlerweile schon die Nummer 93, weil nämlich die Entwickler jede Menge Löcher im Pelz vom Firefox gestopft haben – erst diese Woche wieder. 93 – die Nummer vom reparierten Firefox.

