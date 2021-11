Killer’s Security: Emotet ist wieder da

Er ist wieder da, der Virus – also jetzt im Netz – Emotet, das übelste Stück Ungeziefer, das jemals im Cyberspace gesichtet worden ist. Jahrelang hat er die PCs unzähliger Mail-Empfänger infiziert, die ihren Klick-Finger nicht so recht unter Kontrolle hatten. Aber dann, diesen Januar, hat Europol den Cybergangstern die Rechner abgeklemmt, womit sie Emotet über das Internet ferngesteuert hatten. Dann war erst einmal Ruhe. Die ist jetzt vorbei. Emotet ist zurück. IT-Sicherheitsfachleute haben entdeckt, dass Rechner, die mit einem anderen Schadprogramm, mit Trickbot, infizierte sind, dass die jetzt den Emotet nachladen. So hält es dieses Gesindel, dieses digitale, schon immer. Einer schleicht sich ein und holt dann die Anderen nach: Emotet, Trickbot und Ryuk, Virus, Bot und Krypto-Trojaner – ein widerwärtiges Trio. Auf die kommende Pandemie bereitet man sich am besten vor, indem man Back-ups seiner Daten anlegt. Und bei Mails muss man halt höllisch aufpassen. Emotet ist ein Makrovirus, ein kleines Programm, das zu einer Microsoft-Office-Datei gehört und in ihr steckt. Deshalb darf man nicht zulassen, dass Makros in solchen Dateien ausgeführt werden. Da wird man gefragt und muss dann „Nein“ klicken, also wenn man beispielsweise eine Word-Datei per Mail bekommt oder man sie aus dem Web herunterlädt

Lösegeld-Verhandlungen beim Elektronik-Discounter

Überhaupt: Zugeht’s derzeit im Netz! 240 Millionen Dollar haben die Kriminellen verlangt, die letzte Woche, wie gemeldet, Media Markt und Saturn angegriffen haben und dann Daten verschlüsselt, sollen dann aber schnell auf 50 Millionen runtergegangen sein.

BSI warnt vor Black Friday

Und nächsten Freitag soll dann das absolute Chaos ausbrechen: Black Friday. Webshops hauen Ware zu Schleuderpreisen raus. Ist übrigens ein blöder Name Black Friday – Schwarzer Freitag. Im Deutschen meint man damit den 25. Oktober 1929, als die Börse ein- und die Weltwirtschaft zusammengebrochen ist. Black Thursday sagt man in den USA, weil die Amerikaner ja immer ein bisschen hinterher sind – mit der Zeit. Und deshalb ist Black Friday dann zum Namen für die große Rabattschlacht im Netz geworden. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, erwartet großangelegte Cyberangriffe für nächste Woche und dass dann Panik unter den enthemmten Schnäppchenjägern ausbricht.

Super- und Quanten-Computer

Eine neue Top 500 gibt’s, eine aktualisierte Liste der stärksten Supercomputer der Welt. Die ist für den Nerd, was die Championsleague für den Fan ist. Platz 23 für den schnellsten der SuperMUCs im Leibniz Rechenzentrum in Garching. Mit 300.000 Prozessor-Kernen schafft der 20 Peta-FlOPS, also 20 Billiarden schwierige Rechenaufgaben pro Sekunde. Damit rutscht er allerdings so langsam ab in der Tabelle. Dafür bekommt das Leibniz-Rechenzentrum einen neuen, ganz anderen Rechner, einen Quantencomputer. Und die werden derzeit so stark, dass nicht einmal Supercomputer sie noch simulieren können.

